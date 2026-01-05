Издават двоен албум с интеграла от симфонични произведения на Дора Пеячевич

Фигурата и творчеството на хърватската композиторка Дора Пеячевич бяха преоткрити едва наскоро. Родена в Будапеща през 1885 г. в едно от най-богатите и влиятелни семейства на хърватската аристокрация, като фамилията Пеячевичи води началото си от български род от Чипровци, интересът ѝ към композицията започва много рано. На дванадесетгодишна възраст тя вече пише песни, пиеси за пиано и камерна музика. На двадесет години се мести в Германия. В Дрезден учи при композитора Пърси Шерууд. През 1913 г. - годината, в която написва най-амбициозното си произведение до момента, Концерт за пиано в сол минор, оп. 33 - Пеячевич се завръща в Хърватия. Избухването на Първата световна война събужда хуманитарното ѝ чувство и тя се предлага като медицинска сестра, за да се грижи за ранените, пристигащи в Нашице. През 1921 г. се завръща в Германия и в крайна сметка се установява в Мюнхен. Умира там през 1923 г., само на 37 години, поради следродилна инфекция, получена след раждането на единствения ѝ син Тео.

Пеячевич оставя след себе си официален каталог с 58 произведения. Нейното творчество, предимно премиерно изпълнено в Германия и бързо забравено след смъртта ѝ, е подхранвано от силно вдъхновение, въпреки че зрелите ѝ произведения показват и нотки на импресионизъм и експресионизъм. Нейната Симфония във фа-диез минор оп. 41, се смята за първата модерна симфония в хърватската музика, а самата Пеячевич я смята за най-важното си произведение. От четирите ѝ части две са премиерно изпълнени във Виена през 1918 г. Любопитно е, че в концертната програма е пропуснато пълното име на композиторката, като е посочено само „Д. Пеячевич“, вероятно за да се заобиколят потенциални предразсъдъци на публиката срещу симфония, композирана от жена.

Лейбълът Audite обявява издаването на двоен албум, включващ интеграла от симфонични произведения на Дора Пеячевич. В допълнение, албумът включва Концерт за пиано, оп. 33, Verwandlung, оп. 37b, Liebeslied, оп. 39, Концертна фантазия в ре минор, оп. 48, Увертюра в ре минор, оп. 49, Zwei Schmetterlingslieder, оп. 52 и Ноктюрно, оп. 50 № 1, в оркестрова обработка на хърватския композитор Игор Кульерич. Изпълненията са на мецосопраното Аника Шлихт, пианистката Мартина Филяк в съпровод на Щатскапеле Ваймар с диригент Иван Репушич. Албумът е планиран за излизане през март 2026 година.