Издадоха кавър фототипно издание на две пиеси от Радой Ралин

Кавър фототипно издание на две пиеси от Радой Ралин бе представено в Сатиричния театър в София. То включва "Златното руно – Опера за певци без глас" и "Властитутка – съвременна приказка за златната рибка", а откъси от текстовете прочетоха актьорите Маргарита Хлебарова и Теодор Елмазов.

С какво тези „Две златни пародии за идеала и властта“ от Радой Ралин са толкова актуални? Чуйте от интервюто, разположено под главната снимка в звуковия файл, на Георги Митов-Геми с Кин Стоянов - син на сатирика, в новата рубрика "Повече за книгите" по Classic FM!

По случай 101 години от рождението на Радой Ралин ще бъде представена и първата книга, съставена от внучка му София Стоянова - Донева. В стихосбирката "Късно Откритие" ще намерите цялостен преглед на поезията на Радой Ралин през призмата на неговата биография. Съдържа 92 поетични творби, от които 5 не са издавани до този момент.

Премиерата ще се проведе на 27 април от 18.00ч. в изложбената зала на НДФ 13 века България на пл. проф. Васил Геров №1. Вход свободен.