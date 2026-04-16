Изцяло женски екип подготвя българското участие на тазгодишното Венецианско биенале

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с кураторката Мартина Йорданова и комисаря на българското участие на Венецианското бианале Десислава Димова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

По-малко от месец преди откриването на 61-вото издание на Венецианското биенале тече активната подготовка на българския национален павилион, който тази година се реализира от изцяло женски екип, воден от кураторката Мартина Йорданова и комисаря на българското участие Десислава Димова. Изложбата със заглавие „Федерация на минорните практики“ трансформира павилиона в спекулативна изследователска лаборатория, която събира сигнали от четири филма на художничките Венета Андрова, Гери Георгиева, Мария Налбантова и Райна Тенева и ги активира чрез видео игра като платформа за взаимодействие с посетителите.

Четирите филма разглеждат теми като идентичност, дезинформация, труд и екология и се обединяват в интерактивна среда под формата на видео игра, в която посетителите са поставени пред избор — да се ориентират между различни ценности и възможни посоки, и по този начин да участват в конструирането на едно възможно общо политическо бъдеще. Инсталацията изследва формите на съвместност, грижа и споделено въображение в контекста на съвременните кризи, като интерпретира личния избор на всеки посетител като минорна практика, която оказва влияние върху самата „федерация“ — мислена като интерактивна среда за колективна ориентация.

В началото на годината проектът на Мартина Йорданова спечели конкурса за български павилион на Биеналето, в който кандидатстваха общо 23 кураторски проекта. “Федерация на минорните практики” е жест към общата тема на тазгодишното издание на Биеналето „В минорни тоналности“, зададена от кураторката Койо Куо, която разглежда по-интимните и деликатни форми на художествен израз като възможност за съпротива и нов прочит на света от страна на артистите.

„Павилионът не предлага бъдеще. Той поддържа условията, чрез които възможни бъдещи реалности започват да придобиват форма — колективно, с внимание и чрез грижа. В основата на нашия подход стои разбирането за павилиона като отворена система, в която произведенията на художничките не илюстрират предварително зададена теза, а участват в нейното постоянно преформулиране. Значението не е фиксирано, а се произвежда в отношенията между работите, пространството и публиката.“ разказва за идеята на павилиона Мартина Йорданова.

„Федерацията“ е смел кураторски проект, който вплита практиките на четири художнички, които никога досега не са работили заедно, в един споделен наратив.” казва Десислава Димова, комисар на българското участие. “Павилионът отбелязва четвъртото поредно участие на България в Биеналето през последните години. Изграждаме последователно и силно присъствие във Венеция чрез проекти, които свидетелстват за жизнеността на българската художествена сцена и нейното съзнание за историческата ни отговорност в настоящето.“

Венецианско биенале е най-старият и най-престижен форум за съвременно изкуство в света. Основано през 1895 г., то постепенно разширява своя обхват и влияние през годините, като към първоначалната изложба за изкуство се добавят архитектура, кино, театър, музика и танц. Днес изданията на Изкуството и Архитектурата се провеждат през година (редувайки се), докато останалите фестивали се организират ежегодно в рамките на институцията.

В рамките на Биеналето съществуват два основни формата: международната изложба, изготвяна от един поканен за целта куратор, и националните участия, организирани от отделните държави. Тази година форумът се проведе между 9 май и 22 ноември 2026 г. с участието на 99 държави и над 30 съпътстващи изложби, разположени из целия град, и в продължение на шест месеца ще превърне Венеция в място, където светът разговаря чрез изкуство.

Биеналето често е наричано „Олимпиадата на изкуствата“ заради своя мащаб и широко международно участие. Въпреки това то не е състезание в същинския смисъл на думата - става дума не за надпревара между държави, а за присъствие и участие на световната сцена на съвременното изкуство. Фокусът е върху възможността да бъдем част от глобалния разговор за ролята на изкуството днес - разговор, който неизбежно отразява социалните, политическите и културните теми, вълнуващи човечеството в момента. Всяко издание за изкуство на Биеналето има различен куратор с важната роля да зададе голямата, обикновено остро актуална за обществото тема, която се реализира в една мащабна международна изложба. Участниците, представящи своите държави на Биеналето, също включват своя глас в този разговор. Без да са задължени да следват общата тема, много често те влизат в диалог с нея.

За България предстоящото участие ще бъде дванадесетото в историята ни, тъй като през годините страната ни е отсъствала по политически или икономически причини от един от най-престижните световни форуми за изкуство. Първото българско участие датира от 1910 г., след което присъствието ни е спорадично. За радост, в последните години страната ни заяви устойчиво и последователно участие в Биеналето и през 2026 г. отбелязва своя четвърти пореден павилион без прекъсване от 2019 г. насам.

Българският павилион се организира от Националната галерия със съдействието на Министерството на културата.

