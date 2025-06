Иво Парушев: "BANDONEGRO пристигат в София след премиерата на най-новия си албум в Буенос Айрес"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте интервюто на Георги Митов-Геми с Иво Парушев - организатор на Dia del Tango Sofia, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 14 юни от 19:30ч. ще се проведе BANDONEGRO MILONGA EVENING - страстна милонга вечер с едни от най-талантливите изпълнители на танго– формацията BANDONEGRO в състав Михал Главка - бандонеон/акордеон, Якуб Чехович –цигулка, Марек Долецки –пиано, Марчин Анковяк -Контрабас. Мястото е градина „Кристал“ в центъра на София (в случай на дъжд - под куполите на Площад „Назависимост“). Концертът e част от програмата на Фестивала Culturama и се осъществява с подкрепата на Полски институт в София и Dia del Tango Sofia.

„Уникална енергия и изключителен звук. Те са четирима, но звучат така, сякаш са оркестър, съставен от десет души!“ - Нито Гарсия (легендарен аржентински танцьор)

„Музиката ви достига дълбоко до сърцето. Щастлив съм, че мога да ви слушам.“ - Фернандо Суарес Пас (легендарен цигулар от Квинтетът на Астор Пиацола)

„Никога не съм очаквал, че поляците могат да изсвирят такова страхотно танго. Голямо уважение"- Хосе Коланджело (легендарен пианист в Оркестъра на Анибал Тройло)

„Тяхната музика е свеж поглед към тангото. Изпълнява се перфектно, с дълбока емоция и голямо въображение [...]“ - Дионизи Пьотковски (музикален журналист, организатор на фестивала Era Jazzu)

„Bandonegro не е просто група, тя е феномен на полската музикална сцена“ - Адам Барух (JazzForum, PolishJazz)

BANDONEGRO е танго оркестър от световна класа, сред най-оригиналните и разпознаваеми изпълнители на този жанр. Създаден през 2010 г. в Познан, Полша, от четирима приятели, които учат заедно в музикалното училище, в състава му влизат Михал Глувка (бандонеон), Якуб Чехович (цигулка), Марчин Антковяк (контрабас) и Марек Долецки (пиано). Квартетът свири както традиционно аржентинско танго и танго нуево, така и авторски композиции с елементи на джаз, като непрекъснато се стреми да изследва и показва разнообразните аспекти на тангото. През годините съвместна работа музикантите са развили собствен музикален език, насърчавайки слушателите да възприемат жанра в напълно нова светлина. В техните интерпретации тангото придобива нов живот, непрекъснато вдъхновявайки публиката, а тяхната необикновена страст, свежо звучене и завладяващ, идеален за танцуване стил отдавна са ги направили любимци на познавачите на танго по целия свят.

Bandonegro са изнасяли концерти в над 30 държави на 4 континента, включително Аржентина, САЩ, Канада, Тайван, Индонезия, Германия, Италия, Франция, Дания, Швейцария, Финландия, Австрия и Португалия. През 2019 квартетът прави голямо турне в столицата на тангото Буенос Айрес, свирейки на сцените на всички емблематични клубове и фестивали в града и покорявайки сърцата на местната публика със своите изпълнения.

Bandonegro са работили с редица изтъкнати музиканти, танцьори и продуценти от аржентинската и световната сцена и са издали пет албума, някои от които са оценени от критиците като революционни за жанра.​ През 2025 г. излиза техният най-нов албум с оригинална музика, комбинираща същността на стила танго нуево с джаз и минимализъм, който е записан в култовото студио Fortmusic в Буенос Айрес и в който като гости участват водещи аржентински джаз музиканти сред които е Даниел Пипи Пиацола, внукът на Астор Пиацола.

В рамките на Culturama предстои представяне на фотографиите на PEDRO LOMBARDI и неговия филм “TANGO, NO TODO ES ROCK”, последвано от дискусия с автора. Събитието ще се състои на 14 юни от 17:00ч. в Gallery Photosynthesis в София.

Снимайки и фотографирайки в Буенос Айрес, „признатата столица “, и в Монтевидео, „от другата страна“, Педро Ломбарди се впуска в търсене на тангото, което се преживява като истинска популярна култура, далеч от шикозните клишета. Едно танго, уловено от обектива му в ежедневието, съставено от нощни „милонга“на невероятни места, обществени места, пазари и тротоари, завладяно от млади и стари тангуери, но винаги страстни и концентрирани. Несъответствието между тази концентрация, това пълно потапяне на танцьорите в движението на телата им в ритъма на музиката и невероятността на местата и обстановката придава на фотографиите на Педро Ломбарди силата на непосредствена истина.

Някои от танцьорите, включени в книгата с фотографии “Invitation au Tango” (Pedro Lombardi, Ed. duCollectionneur, Paris 2005), като Мариано „Чичо“ Фрумболи, Естебан Кортес и Евелин Ривера, оттогава са се превърнали не само в световноизвестни референции, но и в очарователни и завладяващи герои във филма.„Културното“ и „социалното“ оформят неговия подход.

Педро Ломбарди снима музика, танци и театър и работи по семинари свързани със самочувствието. „Интересувал съм се от театър, танц и портрети, снимал съм чувствени жени... По принцип работата ми винаги се е въртяла около хората и срещите. Това, което ме интересува, е обменът с танцьори, актьори и жени. Опитвам се да уловя живото изражение, да се слея с тълпата, за да уловя отношението, независимо дали става дума за танцова зала, театрална репетиция или репортаж от събитие.“