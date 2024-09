Иван Янъков представя нов албум, записан от носител на "Грами"

Your browser does not support the audio element.

Днес, 13 септември 2024г., от 19.00ч. в „Black & White” на хотел „Милениум” ще се проведе световната премиера на новия класически албум на пианиста с международна кариера Иван Янъков. Албумът е издаден от френската фирма Евидънс Класикс (Evidence Classics) и e реализиран с подкрепата на Палмс Мюзик. Иван Янъков ще бъде специален гост на събитието, където ще разкаже за артистичния си избор на произведенията, включени в албума и ще раздаде автографи по време на официалния коктейл за представянето.

Албумът е записан в Нидерландия. Продуциран е от Майкъл Файн (Michael Fine), носител на награда "Грами" за най-добър класически продуцент. За записа е използван роял Фациоли, F308, който като модел се счита за един от най-усъвършенстваните инструменти в съвременната клавирна индустрия.

Албумът ще може да бъде слушан в над 120 световни музикални платформи, включително Spotify, Amazon, Deezer, Youtube и Apple Music. Части от албума имат и официални видео клипове в YouTube. Компактдискове ще могат да се купуват във всички световни музикални магазини, включително и онлайн.

В новата звукозаписна продукция на Иван Янъков са включени следните композитори и произведения: Йозеф Хайдн - Соната в ла-бемол мажор, № 31, Hob. XVI:46, Цезар Франк - Прелюд, Фуга и Вариация и Сергей Рахманинов- Вариации по тема на Корели, оп. 42