Иван Янъков ще свири интеграла на Концертите за пиано и струнен оркестър на Йохан Себастиан Бах

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Иван Янъков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 5 ноември 2025 г., от 19.00 ч. в Огледална зала „Нели Божкова“ в Добрич публиката ще се наслади на емблематични Бахови произведения за пиано и оркестър под диригентската палка на Иван Янъков, който едновременно ще е и солист. Това е първият от общо три предвидени концерта на музиканта с концертите на Бах. И той ще бъде изпълнен в съпровод на Български камерен оркестър – Добрич.

Иван Янъков концертира на 4 континента като пианист и диригент. А в Добрич вече е очакван гост за трета поредна година. Богатият му репертоар - от Барока до наши и неподражаемият му стил на изпълнителго правят разпознаваем и желан на всяка сцена.Роден е в София в семейство на музиканти.В България учи пиано при Майер Франк и Трифон Силяновски.След като придобива бакалавърска и магистърска степен в Нюйоркския Mannes College of Music, Иван Янъков печели престижната награда Artists International Debut Series в Карнеги Хол.Бил е пълен стипендиант в Accademia Chigiana в Сиена. Проектът на Иван Янъков „Четиримата пианисти“ (The Four Pianists), в който той свири с Георги Черкин, Живко Петров и Ангел Заберски-младши, възхищава публиката в България и по света. Изнасяли са концерти в Зала 1 на НДК пред публика от 4 000 души. В лондонската зала CadoganHall концертът им е бил разпродаден месеци по-рано. По време на своите турнета стават любимци на музикалните ценители в Европа и Азия. През 2016 година „Четиримата пианисти“, London Chamber Players и Теодосий Спасов изнасят гала концерт Cadogan Hall в Лондон. Иван Янъков е световно известен с изпълненията си в над 30 държави в Европа, Австралия, Азия и Северна Америка. Свирил е като солов изпълнител, камерен музикант и солист на оркестър в „Карнеги Хол“ в Ню Йорк, Cadogan Hall в Лондон, „Сидни Таун Хол“ (Sydney Town Hall), Концертната зала на „Метрополитън Театър“ в Токио, Sapporo Concert Hall, Okinawa Congress Centre, City Hall в Хонконг, Шанхайския център за ориенталско изкуство и др. През 2001 година печели конкурса Artists International Series и е спонсориран за самостоятелен дебют в Carnegie Hall в Ню-Йорк.През 2005 година по покана на Френската национална културно-образователна фондация изнася рецитали в Париж в чест на пианиста Алексис Вайсенберг. Иван Янъков е често канен да води майсторски класове из Европа и Азия. Основател е на камерния оркестър, съставен от млади изпълнители London Chamber Players в Лондон.След дебюта си като диригент с Чешкия национален симфоничен оркестър, дирижира в Мадрид, Москва и Лондон.Участвал е в многобройни телевизионни и радиопредавания в Азия, Северна Америка и Европа с интервюта и концерти в ефир в телевизионното предаване TheWorks (RTHK в Хонконг), радиостанцията RTHKRadio 4 и излъчвания от Музея на изкуствата на Лос Анджелис.В България участва в Европейския Музикален Фестивал, Новогодишния музикален Фестивал, Салона на изкуствата в НДК, Дните „Недялка Симеонова”, многокократно в „Аполония” и „Варненско Лято”, в редица концерти, интервюта, и предавания в много български медии като БНР, БНТ, BTV, TV1 и др.Бил е солист на „Софийска филхармония“, „Софийски солисти“, Оркестъра на „Класик ФМ“, Плевенската филхармония и др.На 23 май 2020 година, по време на извънредното положение поради COVID-19 изнася виртуален концерт в празната зала „България“, организиран от Софийската филхармония и гледан онлайн от над 10 000 зрители.Редовно изнася майсторски класове в големи университети като Консерваторията на Бирмингам, Хонконгския баптистки университет и др.Иван Янъков често членува в жури на международни конкурси за пиано в Азия и Европа, сред които и Международния конкурс на Ернест Блох в Кралския музикален колеж в Лондон. Председател е на журито на първия международен конкурс за руска клавирна музика в Санремо, Италия, през септември 2019 г.

Съосновател и музикален директор е на фестивалите Siena Belcanto в Италия и Irvine Chamber Music Festival в Калифорния, САЩ. През 2018-2019 година артистът изнася рецитали в Сидни и Мелбърн, Австралия, свири в Япония, Китай, Хонгконг, Турция и в над 10 европейски държави. Като пианист и диригент изнася концерти в над 30 страни в Европа, Азия и Северна Америка. Солист е на редица оркестри и се изявява в множество големи концертни зали – Tokyo Metropolitan Arts Center, Kitara Hall в Сапоро, Cadogan Hall и Saint Martin-in-the-Fields в Лондон, City Hall в Хонгконг, Okinawa Convention Centre в Япония. В периода 2022–2023 г. свири пред многохилядна публика в редица концертни зали в Китай.

Свирил е камерна музика с членове на Лондонската филхармония.Като пианист редовно прави записи и изнася концерти на живо, както и по телевизионни и радио канали на три континента. Изнася три концерта на живо от Музея за Изящни Изкуства в Лос Анджелис. През 2016 г. записва в Италия и издава нов албум с три сонати на Бетовен. Има издадени и два самостоятелни албума с произведения от Шопен и Лист, записани в залата на Fazioli Pianoforti в Италия. През 2025 г. издаде нов албум, в който събира музика от различни стилове – композиции на Цезар Франк, Йозеф Хайдн и Сергей Рахманинов.

Програма:

Йохан Себастиан Бах /1685 – 1750/

Концерт за пиано и оркестър № 1, ре минор

Allegro

Adagio

Allegro

Концерт за пиано и оркестър №4, Ла мажор

Allegro

Larghetto

Allegro ma non tanto

Концерт за пиано и оркестър №5, фа минор

Allegro moderato

Largo

Presto

Заповядайте! Билети - на касата на Концертна зала „Добрич“.