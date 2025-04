Иван Янъков ще обучава таланти в Къща-музей „Панчо Владигеров“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Иван Янъков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Всички талантливи млади пианисти могат да се включат в Международния майсторски клас по пиано на Иван Янъков – българският пианист и диригент с концертна кариера на 4 континента. Майсторският клас ще се проведе от 10-ти до 13-ти април 2025 г. в Къща музей „Панчо Владигеров“ на ул. „Якубица“ № 10 кв. „Лозенец“ (София) и е предназначен за български и чуждестранни участници.

Право на участие в майсторския клас имат изпълнители пианисти с музикално образование или особени творчески постижения.

Участниците в майсторските класове трябва да са на възраст от 10 до 30 години.

Всеки кандидат трябва да предостави уеб връзка /линк/ към запис на свое изпълнение. Крайният срок за изпращане на запис и заявяване на желание за участие в майсторския клас е до 8 април 2025 г.

Класиралите се участници в майсторския клас ще бъдат уведомени по имейл до 10 април 2025 г.

Записването на кандидатите продължава до 8 април 2025 г. чрез заявка за участие, която можете да изпратите на имейл адреса на музея: [email protected]

Класиралите се участници следва да заплатят такса която включва 2 урока. Сумата е необходимо да се заплати до 10 април 2025 г. на място в музея или да бъде преведена на допълнително посочена банкова сметка като се изпрати платежното нареждане на имейла на музея: [email protected]

Участниците могат да заявят допълнителни часове. Потвърждение за допълнителните часове ще получат индивидуално по имейл, според възможностите на преподавателя и изготвения график.

За участие в майсторския клас, класиралите се кандидати подготвят репертоар по свой избор, без ограничение в стилове и епохи. Произведенията, които ще се изпълняват, се посочват в заявката за участие.

Майсторският клас ще завърши с финален концерт на 13 април 2025 г. от 11:00 часа в музея. Входът за заключителния концерт е с билети и е ограничен до капацитета на залата (до 40 посетители);

Активните участници ще получат диплом за завършен майсторски клас.

Иван Янъков е признат пианист и диригент, изнасял концерти в над 30 страни на четири континента: Европа, Австралия, Северна Америка и Азия. Той е изявен солист с водещи оркестри и се е представял в някои от най-престижните концертни зали в света, като Sydney Town Hall, Tokyo Metropolitan Theatre, Sapporo Concert Hall, Cadogan Hall и Saint Martin-in-the-Fields в Лондон, City Hall в Хонг Конг, Okinawa Convention Centre в Япония, Taipei National Concert Hall в Тайван и Shanghai Oriental Arts Centre в Китай. Един от върховете в неговата кариера е самостоятелният дебют в рециталната зала на Carnegie Hall в Ню Йорк като победител в конкурса Artists International Series.

Янъков е издал редица компактдискове, продавани в големите онлайн магазини, като същите албуми и сингли са достъпни в над 120 дигитални платформи, сред които iTunes, Spotify, Amazon, Deezer и YouTube.

Роден в София в семейство на музиканти, Иван Янъков получава висшето си образование в Mannes College of Music в Ню Йорк, където завършва бакалавърска и магистърска степен. Той специализира в престижната Accademia Chigiana в Сиена, Италия, като пълен стипендиант. В периода си в САЩ изнася многобройни концерти из страната, а в България е обучаван от именитите преподаватели Трифон Силяновски и Майер Франк.

Като диригент Янъков дебютира с Чешкия национален симфоничен оркестър. В Лондон той основава и ръководи камерния оркестър London Chamber Players и дирижира в градове като Мадрид, Москва, Шанхай и Хонг Конг.

Изпълненията му са излъчвани на живо по телевизия и радио на три континента, включително три концерта от Музея за изящни изкуства в Лос Анджелис.

В България Янъков е солист на почти всички, оркестри включително Софийска филхармония, Софийски солисти и оркестъра на Classic FM. Участвал е в редица престижни фестивали, сред които Европейския музикален фестивал, „Варненско лято“, „Аполония“ и Новогодишния музикален фестивал.

Иван Янъков е съосновател на уникалния проект „Четиримата пианисти“ заедно с НДК, който завладя публиката в препълнена зала №1. Концертите им в Лондон, както и множество други изяви, са разпродадени месеци предварително. През 2022 г. към проекта се присъединява пианистът Антони Дончев.

Като педагог, Янъков редовно провежда майсторски класове в престижни консерватории и университети в Европа и Азия, включително Консерваторията на Бирмингам и Националната музикална академия в София. Той е член на жури на множество международни конкурси, като председателства Първия клавирен конкурс за руска музика в Сан Ремо и конкурса „Ернест Блох“ в Лондон.

Съосновател и музикален директор е на фестивалите Siena Belcanto в Италия и Irvine Chamber Music Festival в Калифорния.

Отзиви от международната преса:

„Янъков е внимателен естет и лирик, който създава магия чрез изящния си тонов нюанс и пленява слушателя със своята елегантна звукова интерпретация.“

— Rondo Magazine, Германия

„Именно този аспект на Рахманинов — деликатен, но изпълнен с живот, Янъков подчертава.“

— Classica Magazine, Франция