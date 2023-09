От Хайдн до Арнаудов ще свири пианистът Иван Янъков в НДК

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Иван Янъков за един от най-известните и трудни за изпълнение Прелюди на Рахманинов!

Виртуозният пианист Иван Янъков ще изнесе рецитал в зала 9 на НДК, на 27 септември (сряда) от 19:00 часа. Софийската публика първа ще има възможността да чуе творбите в наскоро записания му в Амстердам албум, който ще излезе през декември.

Програмата включва творби от Йозеф Хайдн, Цезар Франк, Сергей Рахманинов, Питър Фриббинс, Нимрод Боренщайн, Добринка Табакова и Георги Арнаудов.

В концерта ще прозвучат и две български произведения, сред които и „Ноктюрно“ на Добринка Табакова, което само преди броени дни, артистът представи като сингъл във всички световни музикални дигитални платформи (www.ivanyanakov.com/nocturne2023). През последните пет години пианистът винаги изпълнява поне по едно родно произведение във всички свои рецитали в чужбина, споделя самият той.

Пианист и диригент, Иван Янъков изнася концерти в над 30 страни в Европа, Австралия, Северна Америка и Азия. Свирил е като солист на редица оркестри, и е имал изяви в множество големи зали, сред които Sydney Town Hall в Австралия, Cadogan Hall и Saint Martin-in-the-Fields в Лондон, Tokyo Metropolitan Theatre Concert Hall, Sapporo Concert Hall, National Concert Hall в Тайпей, City Hall в Хонг Конг, Okinawa Convention Centre в Япония, Shanghai Oriental Arts Centre в Китай. Янъков има издадени компакт дискове, които се продават в най-големите онлайн магазини. Негови албуми и сингли са достъпни в над 120 световни дигитални платформи, сред които iTunes, Spotify, Amazon, Deezer и YouTube.

В България, артистът е бил солист на редица оркестри, сред които Софийска Филхармония, Софийски Солисти и Оркестъра на Classic FM. Има изяви на Европейския Музикален Фестивал, Новогодишен Музикален Фестивал, Салона на Изкуствата в НДК, дните “Недялка Симеонова”, многократно на “Аполония”, както и на “Варненско Лято”. По покана на Френската национална културно-образователна фондация, г-н Янъков изнася рецитали в Париж в чест на пианиста Алексис Вайсенберг.

Заедно с НДК, пианистът е съосновател на проекта Четиримата Пианисти. В няколко концерта, Янъков, заедно с Георги Черкин, Живко Петров и Ангел Заберски младши, взривяват публиката на зала №1. Концертът им в лондонската зала Cadogan Hall е разпродаден месеци предварително. Очакват ги турнета и концерти в други части на Европа и Азия. През 2022 г. пианистът Антони Дончев се присъединява към проекта, на мястото на Ангел Заберски.