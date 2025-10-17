Ивайло Спасов: "Опералия" е глобален конкурс и е висока чест за България да бъде негов домакин"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Ивайло Спасов от SY11 Events, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Опералия” идва в България, за да отдадем почит на дълголетната традиция на българското оперно пеене, дала на света едни от най-големите оперни звезди през десетилетията. Домакинството на подобен мащабен и авторитетен конкурс е и тест за държавата и обществото – доколко уважават културата и подкрепят младите артисти, за да дадат тласък на голямата им кариера”, казва Соня Йончева в качеството си на продуцент-организатор на форума.

Припомняме, че българската оперна прима започва своята световна кариера именно, след като печели „Опералия” през 2010 г. в Миланския оперен театър "Ла Скала".

„Този конкурс промени живота ми. Това беше трибуната, която толкова категорично ми показа, че за да бъдеш забелязан и да успееш, наистина трябва да притежаваш пълния пакет качества - красив глас, добра вокална техника, подчертана артистичност на сцената, голяма дисциплина и много здрава психика. Изключително горда съм като българка, като победител на "Опералия" и като посланик на "Ролекс", че родината ми ще домакинства оперния Олимп и че моята продуцентска компания и партньорите ни участваме в писането на история - откриването на новите звездни таланти на българската и на световната сцена. Пожелавам на всички участници успех!"

Безпрецедентен брой кандидати от цял свят са подали документите си за конкурса в София. "Опералия" за класическата музика е като Олимпиадата за спорта. Няма по-голям и по-престижен форум за среща на изгряващите оперни таланти от цялата планета и директори на най-утвърдените оперни театри от Европа и света. Досега конкурсът се е провеждал на места като Парижката Гранд Опера, Кралската Опера в Лондон, Болшой театър в Москва, Мадрид, Мексико Сити, Токио, Лос Анджелис, Вашингтон, Пекин, Кейптаун, Мумбай и други. Историческо постижение е най-елитният оперен конкурс в света – и единственият глобален (пътуващ по цялото земно кълбо) – да се проведе за пръв път в България.

Млади професионални певци на възраст между 20 и 32 г. ще се борят за оценката на авторитетното жури с почетен председател Пласидо Доминго, който е и основател на конкурса. „Опералия” е сред най-гледаните събития в света на класическата музика, съизмеримо с Виенския новогодишен концерт. Финалът ще се излъчва на живо по телевизия Medici, а побързалите да закупят билети ще се насладят и на живо в зала „България”. Изгряващите звезди ще пеят под музикалния съпровод на оркестъра на Софийската филхармония с диригент маестро Найден Тодоров. Частта от конкурса, посветена на сарсуела, ще бъде лично дирижирана от легендарния Пласидо Доминго.

"Опералия" е инкубатор за новото поколение оперни звезди и задава тенденциите и световните стандарти вече няколко десетилетия. Част от бележитите лауреати на конкурса са едни от най-великите изпълнители днес: като Джойс ДиДонато и Роландо Вийязон, които българската публика имаше щастието да слуша през април и май тази година в зала „България” по покана на Соня Йончева, самата тя носител на първата и на специалната награда от конкурса.

Сред останалите бележити имена, откроили се в „Опералия” през годините, са Хосе Кура, Ервин Шрот, Джоузеф Калея, Аида Гарифулина, Прити Йенде, Надин Сиера, Лизе Давидсен, които са емблематичните лица на най-големите оперни сцени в момента - Метрополитън опера в Ню Йорк, Виенската държавна опера, миланската Скала, Кралската опера в Лондон и т.н. Единственият друг българин, печелил „Опералия” до моментта, е басът Орлин Анастасов (през 1999 г. в Пуерто Рико). А дали тази година няма да станем свидетели на изгряването на нова оперна звезда от България на международната сцена?

Наградите, които "Опералия" присъжда, са в следните категории:

- Първа награда: по 30 000 долара при мъжете и при жените;

- Втора награда: по 20 000 долара при мъжете и при жените;

- Трета награда: по 10 000 долара при мъжете и при жените;

- Специална награда на името на Биргит Нилсон: по 15 000 долара при мъжете и при жените (присъжда се на певци, изпълняващи арии на Рихард Щраус и Рихард Вагнер).

- Награда „Пепита Ембил де Доминго” (при жените) и „Дон Пласидо Доминго” (при мъжете): по 10 000 долара (присъждат се в почит на родителите на Пласидо Доминго, които са били известни изпълнители на сарсуела, и целят да насърчат младите таланти да се занимават с този специфичен певчески жанр).

- Награда на "Ролекс", присъдена от публиката: часовник "Ролекс" (при мъжете и при жените) - за тази награда се гласува от публиката на финалния гала-концерт.

- Награда на CulturArte: 10 000 долара (сециална награда от името на Гийермо и Бертита Мартинес);

- Финалистите, които не са спечелили конкурсна награда, получават окуражителна награда в размер на 5 000 долара.

За Пласидо Доминго:

Роден в Мадрид през 1941 г., Пласидо Доминго израства в Мексико от 8-годишната си възраст. Той учи в Мексиканската консерватория и на 18-годишна възраст прави дебюта си в Мексиканската национална опера. Стартира международната си кариера през 1965 г. и оттогава непрестанно е сред звездите на най-престижните оперни театри в света. В репертоара си Доминго има над 150 тенорови и баритонови роли - безпрецедентен брой, недостигнат от никой друг оперен изпълнител в историята на това изкуство. Легендарният изпълнител има над 100 пълни записа на оперни заглавия и е носител на 12 награди "Грами". Пласидо Доминго е партнирал на сцената на най-изтъкнатите български оперни прими през десетилетията: Райна Кабаиванска, Гена Димитрова, Александрина Миилчева, Соня Йончева и др.

Доминго успешно развива и кариера на диригент и под неговата палка са се провели над 500 оперни спектакли и симфонични концерти по целия свят. През 1990 г., заедно с колегите си Хосе Карерас и Лучано Павароти, формират прословутото трио "Тримата тенори", концертирайки по цял свят и привличайки милиони нови почитатели на операта. На 29 август тази година, 35 г. след сформирането на "Тримата тенори", Пласидо Доминго и Хосе Карерас ще пеят за пръв път заедно в България - пред храм-паметника "Св. Александър Невски" със Соня Йончева и с музикалния акомпанимент на Найден Тодоров и Софийска Филхармония.

За Соня Йончева:

Соня Йончева е родена навръх Коледа през 1981 г. в Пловдив. Започва да пее още на 6-годишна възраст, след което се дипломира с пиано и пеене в родния си град. По-късно заминава за Швейцария и там придобива магистърска степен по класическо пеене в Консерваторията на Женева, където учи при известната оперна прима Даниел Борст, а Уилям Кристи открива невероятния ѝ талант за барокова музика. През 2010 г. Соня Йончева печели голямата награда, както и специалния приз CultureArte на най-престижния оперен конкурс "Опералия". През 2015 г. е удостоена с отличието в категория "Новоизгряващ изпълнител на годината" на немските награди ECHO Klassik, а през 2017 г. е обявена за "Изпълнител на годината" на телевизия Medici. През 2019 г. е отличена с наградата на читателите на церемонията на The International Opera Awards, а през 2021 г. печели и приза "Певица на годината" с албума си "Прераждане" на едни от най-авторитетните награди за класическа музика Opus Klassik в Берлин. Същата година тя е удостоена и с най-високото звание "Почетен гражданин на град Пловдив" на церемония в родния си град, а през 2023 г. в Епископската базилика на Филипопол се състоя церемония по удостояването ѝ с почетното звание на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"-Пловдив "Доктор хонорис кауза" за изключителния ѝ принос към развитието на културата и оперното изкуство, както и за дейността ѝ в полза на обществото и защита правата на децата и младите хора. През 2024 г. Соня Йончева бе обявена за "Музикант на годината" от слушателите на БНР, пак от обществената медия получи и званието Български посланик на културата, а Министерство на културата я удостои с голямата награда "Златен век" с оръглие, докато Френската република ѝ връчи титлата Офицер на ордена за изкуство и литература.

Талантът й завладява всички най-големи световни оперни сцени (Метрополитън опера, миланската Скала, Виенската държавна опера, Ковънт Гардън, Баварската опера в Мюнхен, Парижката Пале Гарние, Арена ди Верона и др.), въплъщавайки се в образи като Попея, Виолета, Мими, Дездемона, Манон Леско, Йоланта. Постепенно диапазонът ѝ се разгръща до ярко драматичните роли на Медея, Норма, Федора, Тоска, Чо-Чо-Сан, утвърждавайки я като един от най-вълнуващите артисти и изпълнители на нейното поколение. Обширният репертоар на Соня включва бисерите от бароковата епоха, както и творби на Моцарт, Верди, Чайковски, Джордано, Белини, Пучини. Оперните ѝ роли в световен мащаб са над 50. Възхвалявана за изключително красивия си глас и невероятно яркото сценично присъствие, Соня Йончева е еднакво убедителна както на оперната, така и на концертната сцена. Нейните рецитали в Париж, Дрезден, Баден-Баден, Мюнхен, Барселона, Токио, Виена, Буенос Айрес, Атина, Мексико Сити, и др. преминават при огромен успех. Оперната прима записва ексклузивно за SY11 Productions и е автор на книга („Петнадесет огледала”), издател на списание („Български Артист”) и организатор на събития („Съкровени гласове”, „Гала в София”) с продуцентската си компания SY11 Events.

За Найден Тодоров:

Найден Тодоров е един от изявените съвременни европейски музиканти, известен със своите разнообразни и живи интерпретации на музика от различни жанрове. Роден през 1974 г. в Пловдив, България, той започва да учи пиано на петгодишна възраст и на шестнадесет дебют като диригент. След обучение в София, Виена и Йерусалим, Найден Тодоров започва концертна кариера и дирижира в цяла Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Африка. Работил е с оркестри като Виенския симфоничен оркестър, Лондонски симфоничен оркестър, Токийска филхармония, Симфоничен оркестър на Северен Израел, Берлинския симфоничен оркестър, Националния симфоничен оркестър на Бразилия, Филхармонията на Кайро, Сицилианския симфоничен оркестър и много други.

В класическата област той е работил с някои от най-изявените музиканти на нашето време, включително Джошуа Бел, Мидори, Сара Чанг, Максим Венгеров, Марта Аргерич, Мария Жоао Пиреш, Иво Погорелич, Готие Капюсон, Роберто Аланя, Томас Хампсън, Соня Йончева, Пласидо Доминго и мн. други. Работил е и с много музиканти от поп жанра като Джон Лорд от Deep Purple, Анастейша, Стив Балсамо, Дуги Уайт и други. Найден Тодоров е водещ на телевизионно предаване за класическа музика. В свободното си време пише кратки разкази, част от които са публикувани в книга. Два пъти е бил избран за "Музикант на годината". Носител на румънския орден „Културни заслуги“ с ранг „Велик офицер“. Само преди дни беше удостоен с престижния орден за изкуство и литература на Франция с ранг "Кавалер". От 2017 г. е директор на Софийската филхармония. В последните години е бил министър на културата на България в три служебни правителства