"Повече за книгите" по Classic FM: Итамар Виейра Жуниор гостува в България с романа си „Да спасиш огъня“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Итамар Виейра Жуниор в превод на Рада Ганкова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Авторът на многократно награждавания роман „Торто арадо“, включен в краткия списък за наградата International Booker 2024, бе част от 13-тия Софийски международен литературен фестивал. Книгата вдъхновява европейски театрални постановки и мюзикъл в Бразилия и става един от символите на протестите срещу неравенствата в страната.

След като спечели сърцата на милиони читатели по света, сега Итамар Виейра Жуниор представи романа „Да спасиш огъня“ в брилянтния превод на Рада Ганкова. Авторът се срещна с българската публика на фестивала в НДК в разговор със Светлозар Желев.

На 16 декември ще се проведе второ събитие с автора – литературен разговор между Итамар Виейра Жуниор и българската писателка Виктория Бешлийска. Събитието е с тема „Езикът като плуг и човекът като земя: Истории от два континента“

От 18:30 часа в Конферентна зала 1, под куполите на Ларгото (Античен комплекс “Сердика”) двамата автори ще проведат откровен разговор за градивната същност на словото и за природата на човека, която никога не е самородена. Ще проследят пътя на локалните истории в големия свят и ще разкрият защо е толкова важно да пазим разликите помежду си и чрез тях да се свързваме