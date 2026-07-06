Италианският квартет Кремона ще дебютира в България на Фестивал Allegra

Един от най-прочутите камерни състави в Европа – италианският квартет "Кремона" (Quartetto di Cremona), ще изнесе първия си концерт в България. Събитието ще се състои на 10 юли в тържествената зала на Военния клуб в София и с него ще бъде открито лятното издание на Международния музикален фестивал Allegra. За своя български дебют музикантите са подготвили специална селекция с камерна музика от Джакомо Пучини, Джузепе Верди и Франц Шуберт. Програмата е замислена като изящен мост между италианската емоционалност и австро-германската класическа традиция. Четири дни по-късно, отново на сцената на Военния клуб, предстои среща с двама съмишленици - Шуман, който разпознава в младия Брамс „оня, който трябваше да дойде“ и Брамс, който цял живот носи естетиката на своя ментор.

Ще се пренесем там, където пролетната еуфория на Струнния квартет в ми-бемол мажор на Роберт Шуман среща есенната мъдрост на Йоханес Брамс, претворена в Кларинетния му квинтет. За този концерт Петър Найденов събира ансамбъл от виртуози. Салих Джан Геврек, Фабио ди Казола, Екарт Рунге, Лех Ушински, Стоимен Пеев и Валерий Соколов изграждат плътната, топла основа, която разкрива дълбоките емоционални пластове на двете концертни творби. Тази концертна вечер е специална в програмата на фестивала – бижу, заради присъствието на истински звезди на музикалната сцена и акцента върху камерните концерти, които са специалитет на Allegra от самото начало на фестивалния живот.

На 16 юли, е вечерта, в която се усеща синергията, родена от срещата на най-талантливите млади музиканти с опита на звездите на световната сцена – това накратко е The Next Generation Orchestra, проект или по-скоро мисия, с която Allegra се гордее и подкрепя с много любов. На сцената ще излязат най-добрите студенти от майсторските класове на три големи фигури в съвременното изпълнителско изкуство: Ямей Ю (цигулка), Константин Хайдрих (виолончело), Александър Гордън Земцов и артистичния директор и създател на Allegra - Петър Найденов (контрабас). Програмата обединява произведения, в които се преплитат младежкият порив и почитта към традицията. Вечерта започва с Вариациите по тема от Чайковски на Антон Аренски – музикална епитафия към неговия учител, превръщаща тъгата в паметник на традицията. Следва дързостта на 17-годишния Моцарт и неговия Концерт за цигулка №1, вдъхновен от италианското belcanto.

Неслучайно финалът на това издание на бижуто на фестивалите – Allegra е под мотото Триумф на духа. Виена – вечният притегателен център на музикалния гений и сцена на най-големите симфонични триумфи – е невидимата нишка във финалната вечер на тазгодишното издание на фестивал Allegra на 17 юли. Градът на триумфите на Бетовен, Брамс и Щраус-син стои в основата на празничния катарзис. На сцената излиза изключителната Йоана Гойчеа, лауреат на най-престижните конкурси и притежател на исторически „Гуаданини“ от 1761 г. Нейният интелигентен звук и огнен темперамент разкриват дълбоката човешка емоция на Концерта за цигулка от Брамс. Под палката на Джеймс Лоу, майстор на оркестровия баланс, Фестивалният оркестър „Алегра“ ще превърне финала в звуков фойерверк. Така програмата затваря своя кръг: от героичния патос на Бетовен, през философската дълбочина на Брамс, до искрящата виенска радост на Щраус – напомняйки, че изкуството неизменно води към светлината.

Подробности за програмата на фестивала, за солистите, както и билети за концертите може да намерите на https://allegrafestival.com/bg/concerts/2026-summer/ . Билетите се продават и в мрежата на epayGO и на касите на Изипей.

И тази година за вярната публика на Allegra е предвиден фестивален билет, който осигурява достъп до всички концерти на преференциална цена.

Фестивал и академия Алегра се провеждат под патронажа на Посолството на Швейцария, с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Столичната община – Календар на културните събития и СПК, Италианския културен институт и Фондация „Константин и Зиновия Кацарови” и в партньорство с НМУ „Любомир Пипков”.