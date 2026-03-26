Посланикът на Италия откри Италианския фестивал на красотата и прическата в Пловдив

На 20 март посланикът на Италия в София Марчело Апичела откри в Международния панаир в Пловдив XXXII издание на Италианския фестивал на красотата и прическата, организиран от Christian of Roma – водеща фирма в дистрибуцията на продукти за коса, козметика и оборудване с марката „Произведено в Италия” за салони за красота. Това е едно от най-престижните международни изложения в България в областта на модата и красотата, което представя на публиката най-новите тенденции в тази сфера, събирайки производители и търговци, стилисти и гримьори от България и чужбина. Посланикът беше придружен от делегация от представители на Система Италия, сред които почетният консул в Пловдив Джузепе Де Франческо, директорът на Агенция ИТА в София Андреа Д’Андреа и отговарящия за институционалните отношения на Конфиндустрия България Роберто Санторели.
В своето встъпително слово посланикът подчерта, че една от силните страни на италианската козметика е способността да съчетава модерни научни изследвания и високи стандарти за качество с акцент към дизайна и чувството за естетика – комбинация, която е позволила на италианския сектор да придобие силно разпознаваема идентичност, създавайки безопасни, ефективни и иновативни продукти.
Церемонията се състоя в присъствието на представители на местните институции, сред които заместник областният управител на област Пловдив Димитър Згуров, заместник-кметът на Пловдив Николай Душков и главният директор на Международния панаир в Пловдив проф. д-р Иван Соколов.