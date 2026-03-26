Посланикът на Италия откри Италианския фестивал на красотата и прическата в Пловдив

На 20 март посланикът на Италия в София Марчело Апичела откри в Международния панаир в Пловдив XXXII издание на Италианския фестивал на красотата и прическата, организиран от Christian of Roma – водеща фирма в дистрибуцията на продукти за коса, козметика и оборудване с марката „Произведено в Италия” за салони за красота. Това е едно от най-престижните международни изложения в България в областта на модата и красотата, което представя на публиката най-новите тенденции в тази сфера, събирайки производители и търговци, стилисти и гримьори от България и чужбина. Посланикът беше придружен от делегация от представители на Система Италия, сред които почетният консул в Пловдив Джузепе Де Франческо, директорът на Агенция ИТА в София Андреа Д’Андреа и отговарящия за институционалните отношения на Конфиндустрия България Роберто Санторели.