Италиано-българска дизайнерка Ася Карагьозова: "Дизайнът помага за решаването на социалните неравенства"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с италиано-българската дизайнерка Ася Карагьозова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Деветото издание на Деня на италианския дизайн в света се провежда на 12 февруари 2025 г. под надслов „Неравенствата. Дизайн за по-добър живот“, свързана с темата на следващата универсална изложба на Триеналето в Милано. „Неравенствата. Как да обединим фракциите сред човечеството”, който започва през май и продължава до ноември. Триеналето 2025 има за цел да представи най-добрите политики и най-представителните проекти, които в този момент в градовете и по целия свят са насочени към нарастващите неравенства, разделящи човечеството. Денят на италианския дизайн също има за цел да бъде момент за размисъл с оглед на 63-тото издание на Мебелния панаир (Salone del Mobile), едно от най-важните събития в световен мащаб за сектора на мебелите и дизайна, планирано от 8 до 13 април 2025 г. в Милано. Следователно Денят на италианския дизайн в света 2025 възнамерява да подчертае ролята на качествения дизайн за намаляване и борба с неравенствата и тяхното въздействие върху ежедневието.

Проектът е разработен в рамките на Ежегодната кръгла маса за интернационализация на дизайна, координирана от Министерството на външните работи и Международното сътрудничество на Италия, включваща Министерството на културата, Асоциацията за индустриален дизайн (ADI), Фондация „Златен компас“, Италианска търговска агенция, Мебелен панаир, Миланското триенале, FederlegnoArredo, Фондация „Алтагамма“ и Конфиндустрия.

Както и през предходните години, и тази година се провежда изложба от пана със заглавие: „Фотография на творческата кариера. В чест на италианската фотография на творците, отличени с наградата Compasso d’Oro“ през последните 25 години. Изложбата е представена със съдействието на Асоциацията за индустриален дизайн.

Специален гост тази година е известната италиано-българска дизайнерка Ася Карагьозова, която освен конференция, провежда творческа работилница, предназначена за студентите от Националнта Художествена Академия в София, в която участниците имат възможност да създадат дизайнерски обекти под нейното вещо ръководство.

На 11 Февруари 2025 г. в Художествената Академия в София се проведе Творческа Работилница на Тема НЕРАВЕНСТВА, предназначена за студентите от Националната Художествена Академия в София, като част от Деня на Италианския Дизайн 2025.

Работилницата, създадена и проведена от италианско-българската дизайнерка, творец и авторка Ася Карагьозова, се организира от Италианското Посолство в София, Италианската Търговска Агенция – ITA и Италианския Културен Институт, в сътрудничество с Националната Художествена Академия в София.

Работилницата има за цел да въведе на практическо и осезаемо ниво, активно включващо участниците, социалния проблем за НЕРАВЕНСТВО, приложен в експресивната форма на дизайн и чрез културен диалог:

-Работа в екип – като средство за противодействие на НЕРАВЕНСТВОТО.

-Творчеството принадлежи на всеки и е форма на размисъл, на свобода на изразяване, но също така представлява силата да знаеш как да преоткриваш себе си и да намираш иновативни решения по гъвкав начин, в търсене на нови средства.

Следователно лабораторията има силна символична стойност за живота и за комуникацията. Освен това води до размисъл за това как да се използват повторно материали.

На 12 февруари 2025 г. от 18:00ч. в Национална галерия „Квадрат 500“ в София Посолството на Италия, Италианският културен институт и Агенция IТА в София с подкрепата на Италианска Конфиндустрия в България и Италианска Търговска Камара в България, организират, с оглед на 9-ото издание на Деня на италианския дизайн, дългоочакваната годишна среща с избрания Посланик на италианския дизайн по света: Ася Карагьозова, дизайнер, художник и автор, която вече е участвала в предишните две издания в Джакарта и Дака. Родена в София през 1978 г., тя учи икономика и бизнес в Милано, където работи с фотография в областта на модата, издателската дейност и рекламата. Винаги е творила. Работата ѝ е на границата между изкуството и дизайна, с фокус върху устойчивостта и продуктовата стратегия в материални изражения. Комуникацията чрез дизайн и текст е белязана от чувствителност към културата.

Светлината, движението и цветът са три лични, задължителни компонента. Дизайнерката изследва тяхната гъвкавост в различни материали, създавайки продукти за най-елитните компании в света. Тя пише актуални статии за изкуство и дизайн.

Намесата има за цел да представи визията й за дизайн, свързана с кръговрата на материалите, устойчивостта и интерпретациите между традиция и иновация, чрез три много различни езика: стъкло, дърво и керамика (добре познати и в България). По-специално, художничката ще представи своята чисто нова колекция VENTO, проектирана и прототипирана за BOSA Ceramiche, Excellence of Made in Italy.

Дългият път на изследване на материалите в производството води до размисъл върху някои основни аспекти: бъдещето на продуктите, връзката между функционалност и естетика, уникалността на изделието, значението на занаятчийството, персонализирането на употребата, трайността във времето.

„Сърцеведецът“ в дизайна на новата колекция задължително носи посланието на концепцията, връзката с изкуството, с традицията, с територията.