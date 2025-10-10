Испанското китарно дуо „Контрасти“ представя „Световни ритми“ в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Паола Рекена и Виктор Браво от дуо „Контрасти“ /превод: Мануела Панаретова/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Институт Сервантес-София подновява своята утвърдна поредица „Духът на испанската и латиноамериканската музика“ след лятната пауза с ярко и оригинално музикално събитие.

На 11 октомври (събота), от 18:30 ч. в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“, ще се състои концертът „Световни ритми“ на китарното Дуо „Контрасти“ c вход свободен до запълване на местата. Датата съвпада с навечерието на Националния празник на Испания – Деня на испанската култура и наследство

Съставено от китаристите Паола Рекена и Виктор Браво, дуо „Контрасти“ предлага неповторимо музикално преживяване, основано на контраста между двама изпълнители с различен стил. Изящната техника и виртуозност на Паола се преплита с експресивния ритъм, перкусия и фламенко влияния в стила на Виктор, създавайки завладяваща симбиоза, която привлича широка публика.

Дуото е създадено в Париж през 2001 г. и оттогава изнася концерти в престижни зали като Руската консерватория „Рахманинов“, Университетския град в Париж, Посолството на Испания във Франция и др. След години на класически репертоар, те започват да композират свои произведения и през 2021 г. издават албума „Световни ритми“.

В София, Дуото ще представи програма, съчетаваща творби на класически испански композитори като Гранадос и Файя, както и собствени композиции, вдъхновени от музикалните традиции на Южна Америка, Източна Европа, сефарадската култура и фламенкото.

Профили на изпълнителите:

Паола Рекена завършва висшето си музикално образование в Консерваторията в Аликанте и в École Normale de Musique de Paris, където учи при Игнасио Родес и Алберто Понсе. Носителка е на редица международни награди от конкурси в Беникасим, Шарлероа, Ла Еррадура, Хаен, Хувентудес Мусикалес де Еспаня и др. Изнася концерти като солист в Испания и в други държави, а от 2007 г. редовно записва за испански телевизии като TVE1, TVE2, Tele5, FDF и Canal Sur.

Виктор Браво е възпитаник на Консерваторията в Мурсия и École Normale de Musique de Paris, където учи при Антонио Х. Менгуал и Алберто Понсе. Канен е като солист в Португалия, Италия, Белгия и Франция. Преподава в различни консерватории в Испания и Франция. Опитът му като фламенко китарист в Консерваторията по танци в Мурсия оформя уникалния му композиторски стил, белязан от ритмична експресия и богати хармонии.