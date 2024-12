Испанските музиканти Тереза Алберо и Оскар Оливеро представят „Испанска лирика“ в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ина Кънчева, Тереза Алберо и Оскар Оливеро, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Концертът „Испанска лирика“ с участието на Тереза Алберо (сопран) и Оскар Оливеро (пиано) ще се проведе на 04.12.2024 г. от 19:00 ч. в СГХГ, ул. „Ген Гурко 1“, София 1000 в рамките на есенното издание на фестивала “Културама”, организиран от Ина Кънчева. Концертът се осъществява с подкрепата на Посолството на Кралство Испания в България. Входът е с билети https://bit.ly/40NeqcI

В програмата: Р. Халфтер, М. де Файя, Х. Турина, С.М. Усандисага, Ф. М. Тороба, Х. Гуриди, П. Соросабал, Х. Хименес.

Тереза Алберо, носител на международната награда Palau de la Música във Валенсия, има диплома по музикология от CSMV и степен по пеене от Висшия музикален център в Сан Себастиан -Музикене.

Избрана е да работи с престижния режисьор Алберто Дзеда в Opera Studio в Мадрид в сътрудничество с Театро Реал (2016). Впоследствие е селектирана и в Оперната академия на Неапол в САЩ (Флорида) и на престижния Лондонски фестивал за белканто (Лондон, 2019).

Играла е различни главни роли като Дидона и Втората жена (Дидона и Еней), Дона Елвира и Дона Анна (Дон Жуан), Мерседес и Микаела (Кармен), Беатрис от Беатриче ди Тенда на Белини Калипсо (Telemaco nell 'isola di Calipso), Фиордилиджи (Cosí fan tutte), Сузана (Il Segreto di Susanna), както и ролята на главния и единствен герой на La Voix Humaine, 2019.

От самото начало тя се усъвършенства със сопраното Ана Мария Санчес и през цялата си кариера е получавала съвети от такива престижни имена като Алберто Дзеда, Карлос Алварес, Емилио Сахи, Мариела Девиа, Шерил Милнс, Изабел Рей, Брус Форд, Нели Миричу , Енрике Ричи, Мигел Занети, Мачей Пикулски, Томазо Лепоре (Виенска държавна опера), П. Е. Фурни, Каролайн Щайн (Hochschule aus Leipzig), Карлос Чаусон, Райна Кабаиванска и Тереса ​​Берганса.

Пяла е в множество театри и фестивали, като например на Закриването на Международния музикален петнадесетдневен фестивал на Страната на баските (2013), в Националния театър в Белград, в Операта в Любек, в Неапол Опера (Флорида, САЩ), Бертранж в Люксембург и в различни зали в Лондон, както и в Приоре Меснил де Сен Мартен (Франция, 2012). Пял е в Rokoko Saal в Аугсбург и на международния фестивал San Leo в Италия. Пялa е на откриването на фестивала DEARTE (2011 г.), фестивала Musika-Música Bilbao в Palacio Euskalduna (2010-2011-2012 г.), Международния музикален двудневен фестивал в Сан Себастиан (2012 г. и първия ден през 2014 г.), ADDA, Palau de la Música of Valencia, Музей на изящните изкуства в Билбао (2012) и в лиричния сезон на La Rioja (2013).

Многократни участия с оркестри като Оркестъра на Област Мурсия, Оркестъра на Palau del les Arts, Камерния оркестър на Валенсия и др. Изпълнявала е ораториални произведения, като Реквием, оп.48 от Форе, Stabat Mater от Перголези, Месата на Нелсън и Сътворението от Хайдн, Реквием в ре минор на Моцарт, Деветата симфония на Бетовен и др.

Следващите ангажименти на валенсианското сопрано я водят към различни международни фестивали, като ще изпълни отново The Human Voice под музикалното ръководство на Мигел Ортега, Реквием в ре минор на Моцарт, Реквием, оп.48 от Форе, а така също и ще изнесе различни концерти и рецитали.

Оскар Оливеро е професор по пиано от 2016 г., който поддържа интензивна концертна дейност както като солист, така и в областта на камерната музика и редовно се изявява заедно с някои от най-известните испански музиканти в момента.

След години на важно сътрудничество с различни камерни ансамбли като инструменталната група на Валенсия, през 2015 г. той основава трио Итурби, с което изпълнява - наред с много други проекти - всички клавирни триа на Бетовен по повод 250-годишнината от рождението на композитора . (2020/2021).

Той е член на активни ансамбли като Liber Quartet (с Хавиер Егилор, Хесус Салвадор Чапи и Карлос Апеланис), Trío Capriccio (с Давид Фонс и Давид Апеланис), както и дуото, което формира с цигуларя Енрике Паломарес. В резултат на множеството му проекти с баритона Висенте Антекера (Winterreisse, Dichterliebe, El Canto del Minotauro...), през 2012 г. се ражда спектакъл, базиран на Енох Арден на Р. Щраус, с който обикалят голяма част от испанската държава заедно с актрисата Росана Пастор. С пианиста Карлос Апеланис той поддържа един от най-старите си артистични проекти, с когото наскоро създадоха своя собствена версия на “Рапсодия в синьо” на Гершуин, вдъхновена от тази, която братята Итурби изпълняват в Карнеги хол в Ню Йорк през 1938 г.

Той свири в продължение на няколко сезона с Оркестъра на Област Валенсия под ръководството на Лорин Маазел и Зубин Мета. Същевременно той е солист-пианист на Оркестъра на Валенсия между 2008 и 2022 г., изпълнявайки практически целия симфоничен репертоар за пиано под диригентството на Рафаел Фрубек де Бургос, Мишел Пласон, Ейджи Оуе, Густаво Химено, Валтер Велер, Фабио Бионди, Тон Коопман и др.

Като пианист-акомпанятор, той е работил със солисти като Грегори Кунде, Натали Стуцман, Матиас Гьорне, Готие Капюсон, Вадим Репин, Саймън О'Нийл, Джон Томлинсън, Анджелика Кирхшлагер, Бо Сковхус, Стефан Винк, Нанси Фабиола Ерера, Валтрауд Майер и Мария Хосе Монтиел.

Оскар Оливеро е собственик на историческия орган Montesa повече от десет години и създава и ръководи Международния органов фестивал Montesa през 2006 г. Записва за лейбълите Naxos и Brilliant Classics, както и за Radio Nacional de España.

Той е програмирал сезон 2020/2021 на Palau de la Música de Valencia под знака на 125-годишнината от рождението на валенсианския пианист Хосе Итурби, като е курирал и изложбата Iturbi, més enllà de Hollywood, организирана от Общинския съвет на този град в чест на юбилея. Той също така ръководи и процеса по изданието на книгата Iturbi, més enllà de Hollywood, публикувана през 2021 г.

През 2020 г. Оскар Оливеро създава Международния клавирен фестивал Итурби във Валенсия, популяризиран от Съвета на Област Валенсия, като е първият му артистичен директор, а впоследствие е артистичен координатор на XXI издание на Международния клавирен конкурс Итурби, под ръководството на Хоакин Ачукаро.