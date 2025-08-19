Фотографът Антонио Рос Калабия в "Classic Дестинация": “Добрият праведен път” e изложба за идентичността в малките испански селища"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Антонио Рос Калабия /превод: Димитри Стефанов/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 19 август от 19:00ч. в галерийното пространство на BECA Center of Visual Storytelling ще бъде показана дебютната изложба на испанския фотограф Антонио Рос Калабия /Antonio Ros Calabia/ - “Добрият праведен път”. Това е и първата изложба на чуждестранен фотограф, която се показва в галерията BECA и датата неслучайно е избрана да бъде именно в Световния ден на фотографията.

През 2024 г. талантливият автор Антонио Рос Калабия беше награден с международната стипендия на BECA по време на престижния семинар за фотография и фотожурналистика в град Албарасин, организиран от Хервасио Санчес, Сандра Балселс и Фондация Санта Мария де Албарасин, а проектът „Добрият праведен път“ е резултат от едногодишна творческа работа на автора под менторството на Димитри Стефанов и ще бъде представен за първи път именно в София.

Вече 23 години прочутият семинар събира световноизвестни автори, студенти и любители на фотографията. В изминалото издание за първи път бяха връчени голямата стипендия на Fujifilm España и международната стипендия на BECA, които отварят нова страница в неговата история. Две поредни години български студенти от BECA Before Creating Academy пък получават испанска стипендия от семинара и възможността да представят своите проекти пред широка публика. Първият стипендиант е Александър Алексов на 18 години, който имаше възможността да сподели своя нов проект за поколението Z с испанската фотографска общност. Година след него талантливият фотограф Наталия Георгиева също беше наградена, а други няколко студенти от Академията станаха финалисти сред повече от 160 участници на семинара.

Изложбата “Добрият праведен път” е част от дългосрочната инициатива на BECA да подкрепя развитието на талантливи автори и бележи важна крачка в развитието на Академията като платформа с активен принос към международния културен обмен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на BECA Foundation под патронажа на Посолството на Кралство Испания и Институт Сервантес в България.

ЗА ПРОЕКТА:

„Добрият праведен път“ е фотографски разказ за едно минало, което все още отеква из пейзажите на съвременна Испания. Чрез съзерцателен поглед авторът проследява неуловимите връзки между пътя, вярата и смъртта, очертавайки координатите на една изчезнала морална система.

От тази територия изплуват символи, които оформят тих, почти невидим слой от реалността, където времето не минава, а се утаява. Пътят там не е посока, а следа, отломка от обвивката на една страна, която за пореден път се преражда в средата на XX век, претопявайки своите корени в ритъма на модерния град и оставяйки след себе си една объркана национална идентичност. Тя отсъства от музеите и учебниците по история, но може да бъде открита в канавките на забравените селища, там, където вече нищо не принадлежи на никого.

В този свят, на границата между сакралното и изгубеното, проектът разкрива едно фино усещане за принадлежност. Няма носталгия, но има истина. Истина, която не търси утеха, нито възстановяване, а просто настоява да бъде видяна такава, каквато е - сурова, пуста и дълбоко човешка.

ЗА АВТОРА:

Антонио Рос Калабия е испански фотограф и графичен дизайнер. През 2010 г. завършва специалност "Продуктов дизайн", а от 2012 г. работи като креативен директор в компания за разработка на видеоигри.

Интересът му към фотографията възниква още по време на обучението му в университета, когато придобива основни познания в областта на визуалната комуникация. Започва да снима любителски и не дълго след това получава възможността да представи своя серия от фотографии "La Memoria del Agua" /"Паметта на водата"/, документиращи художествени инсталации, създадени по поречието на река Ебро за Expo Zaragoza 2008, по покана на Община Утебо.

През 2020 г. решава да задълбочи знанията си в сферата на визуалния разказ и се записва в програмата по фотография на училище Spectrum Sotos в Сарагоса, където завършва няколко курса и работилници.

През 2023 г. започва работа по проекта "Добрият праведен път" като част от курс по документална фотография в Centro de la Imagen, а през октомври 2024 г. проектът печели международната стипендия на BECA по време на семинара по фотография и фотожурналистика в град Албарасин.