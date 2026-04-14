Испания ще чества 150 години от рождението на Мануел де Файя

2026 г. отбелязва 150-годишнината от рождението на Мануел де Файя. За да се отбележи животът и наследството на композитора от Кадис, през цялата година ще се проведе широка програма от дейности и събития, в които ще участват различни институции като Министерството на културата, регионалното правителство на Андалусия, градския съвет на Гранада, университета в Гранада и фондацията „Архив на Мануел де Файя“, наред с други.

Програмата започва на 17 април с откриващ концерт на пианиста Хавиер Перианес във Вила Виардо в Бугивал (Париж). Този концерт, организиран в сътрудничество с Европейския център за музика, подчертава значението на Париж в живота и творчеството на Мануел де Файя, както и влиянието и статута на композитора в Европа.

От своя страна, клавесинистът Бенхамин Алард ще изнесе два концерта в Гранада и Барселона, а множество институции и оркестри ще отбележат живота и творчеството на композитора с концерти и серии, включително Испанският национален оркестър, Градският оркестър на Гранада, Андалуският младежки оркестър и Класическият оркестър „Санта Чечилия“, наред с други.

Честването на рождението на Мануел де Файя ще включва голяма изложба в Гранада. Озаглавена „Мануел де Файя: Съвременна перспектива“ и курирана от Мигел Архона, Алваро Флорес и Аурора Фернандес, изложбата ще бъде отворена за публиката в Културния център Каха Гранада от 28 април. Отвъд музиката, тази изложба предлага нова перспектива за композитора чрез творчеството на известни визуални артисти, занимавали се с неговата музика.

Културният център Мануел де Файя в Гранада ще бъде домакин на изложбата „Essential Manuel de Faja“ от 18 юни, която по-късно ще пътува до изложбената зала на двореца Лонгория в Мадрид от 25 октомври. Тази изложба, курирана от Иван Номик, представя селекция от ключови документи от неговия архив, за да се проучи мащабът на неговото наследство.

През 2026 г. в Гранада и Мадрид ще се проведат две международни конференции, посветени на композитора. На 28 и 29 май Мадрид ще бъде домакин на международната конференция „Възраждането на клавесина през 20-ти век: По случай стогодишнината от Концерта на Мануел де Файя (1926–2026)“, която ще анализира въздействието на тази композиция върху музикалното творчество на 20-ти и 21-ви век и върху възраждането на клавесина, не само като инструмент за изпълнение на ранна музика, но и като стимул за композиране.

От своя страна Гранада ще бъде домакин на среща на 22 и 23 октомври на представители на някои от водещите центрове, които съхраняват документалното наследство на европейски музиканти, съвременници на Мануел де Файя. Тези сесии ще завършат на 24 октомври с годишната среща на Европейския център за музика (CEM), общоевропейско събитие, което ще събере представители на Мрежата от домове и музеи на европейски музиканти.

Главната дирекция на държавните архиви към Министерството на културата ръководи новаторски проект в сътрудничество с фондация „Архив Мануел де Файя“. Този проект включва цялостно каталогизиране на кореспонденцията на композитора Мануел де Файя в портала на испанските архиви (PARES). Тази инициатива позволи за първи път интегрирането на частен архив, управляван от автора, в системата PARES, основната платформа за разпространение на испанското документално наследство, и се осъществява чрез техническата координация и методологичното ръководство на SGAE (Испанското дружество на авторите и издателите).

Инициативата е резултат от няколко години съвместна работа, по време на която са каталогизирани 23 377 записа на кореспонденция, включително 2434 серии документи на кореспонденти и 20 942 писма. Освен това са събрани 2807 авторитетни записа, от които 2337 са лични имена, 375 са институционални и 62 се отнасят до произведенията на композитора. Проектът е допълнително обогатен с включването на 2608 цифрови изображения от писмата, публикувани в „Епистоларната серия на Мануел де Файя“.