Ирена Даскалова: „Усещане за принадлежност“ поставя мост между трима българи от 17 век от Чипровци и италианската столица Рим

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със сценариста, документалист, продуцент, филмов режисьор Ирена Даскалова

Премиерата на документалния филм „Усещане за принадлежност“ предстои на 25.03.2025г. в столичното кино "Одеон" от 18.30 часа в рамките на 29-тия София филм фест.

От векове българският град Чипровци е известен със своите цветни ръчно тъкани килими. Днес това изкуство започва да изчезва, подобно на забравената история на трима католически епископи, родени в града през XVII век.

В малко село в централна Италия, отец Анджело, вече болен, пише книга на български, посветена на тримата мъже. Той изследва историята им по време на десетгодишния си престой в България.

Славистът проф. Станчев живее в Рим и от години издирва документи за автора на първата известна "История на България" - Петър Богдан Бакшев. Копие на оригинала е открито в Модена от лингвистката проф. Лили Илиева.

През 17-ти век, когато Западът се възражда, в още Средновековните български територии - епископът на Никопол Филип Станиславов съставя първата печатна българска книга, "Абагар". Междувременно епископ Петър Парчевич, известен като първия български дипломат и удостоен с титлата барон от австрийския крал, обикаля Европа, за да мотивира западните сили да освободят европейските народи от османско владичество.

Днес в италианската столица екскурзоводът Венета Ненкова показва на туристите сградите, в които тримата католически епископи живеят и учат.

Уморен от постоянните откази и интриги в Католическата църква, Парчевич умира през 1674 г. в Рим. Същата година в България умират Петър Богдан и ФилипСтаниславов.

Въстанието, организирано от тримата епископи, избухва четиринадесет години след смъртта им. То е потушено и Чипровци е разрушен. Оцелелите бягат на запад.

След археологически разкопки са открити останките на първите български католици, и по инициатива на директора на местния музей Анита Комитска те са положени в новопостроен католически параклис, близо до останките на катедрала, построена през XVII век от първите български католици.

Биография на режисьора

Ирена Даскалова е завършила екранна режисура и продуцентство. През последните петнайсет години работи по документални и игрални филми като режисьор, продуцент и сценарист. Името й се свързва с филмите: „Божоле“, „Прелюбодеяние“ и „Нощ над града“, които участват в български и международни фестивали.