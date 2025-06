Инструкции за живот в колажи: Американският артист с пуерторикански произход Раймундо Фигероа показа картини в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Раймундо Фигероа /дублаж: Светослав Николов/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Изложбата „Instructions for Daily Life”/ „Инструкции за ежедневен живот“, разположена в софийската One Gallery (ул. Дякон Игнатий - 1А), представя поредица от произведения, където оптимизмът е основният инструмент за въздигане на човека и неговата душевност. Изложбата включва единадесет колажа и две рисунки, които отвеждат зрителя към ежедневните трудности на живота, поднесени от автора в букети цветя, пъстро изобразени в маслени пастелни нюанси.

Фигероа изгражда своите колажи в интимни многопластови композиции, изработени от различни материали - от акварели, рисунки с мастило и дори случайно намерени предмети, включително пощенски марки от Аржентина и комикси на емблематичното издателство “Archie” от 60-те години.

Произведенията на Фигероа се отличават с минимализъм и абстрактен експресионизъм, които хармонизират с неговия стилистичен речник, очевидно коренспондиращ и със стабилната музикална основа, която го е изградила.

“Нещата ми отразяват дългите години на интроспекция, а музиката винаги е била част живота ми“ казва американският артист и споделя, че като художник се чувства повече като композитор, защото определя формата, ритъма и тоналността на колажите, рисунките и скулптурите си.

Символът на настоящата изложба са цветята, но авторът не за първи път се възползва от богатството, което те могат да изразяват. Според него цветята могат да изразят всичко – емоциите от тъга, мъка, радост, щастие до сила и жажда за живот.

Освен цветята, друг мотив в изложбата е черепът.

„В изложбата „Инструкции за ежедневен живот“, го използвам като символ на промяна и трансформация, както в много култури, например в картата таро, на която е изобразена смъртта, черепът носи и значението на прераждане“ споделя още Фигероа.

Макар по-често света на визуалното изкуство да залага на драматични и апокалиптични теми, които по-скоро подсказват идеите за край и липса на бъдеще, то Раймундо Фигероа споделя позитивни усещания, които създават хармония между собственото Аз и света наоколо. Фигероа казва, че за него красотата е чувството, когато разумът и сърцето коренспондират хармонично.

Роден в Пуерто Рико през 1957 г., Раймундо Фигероа развива кариерата си в САЩ като негови произведения са в множество престижни музеи и колекции по света. Освен, че е разпознаваем в сферата на визуалните изкуства, той е с музикално образование.

Фигероа завършва престижната Музикална консерватория в Пуерто Рико под ръководството на известния челист и диригент Пабло Касалс. През 1972 г. получава златен медал от Културния институт на Пуерто Рико, както и почетен медал на Биеналето в Мексико през 1986 г. Той изучава музика в Peabody Institute в университета “Джон Хопкинс” в Балтимор, Мериленд; Университета на Синсинати в Охайо; Манхатънското музикално училище в Ню Йорк; и Калифорнийския университет (UCLA) в Лос Анджелис.

Съвсем наскоро Фигероа откри своя голяма ретроспективна изложба в емблематичната Национална галерия на Института за култура на Пуерто Рико - Arsenal de la Marina Española. Раймундо Фигероа участва активно в изграждането на колекцията на гръцкия бизнесмен и меценат Джордж Иконому и е негов дългогодишен консултант.

В своята 40-годишна кариера, Раймундо Фигероа е участвал в множество престижни изложби и биеналета по целия свят като тези в Мексико, Сао Паоло, Чили, Флоренция и Токио. Неговите произведения са част от важни частни колекции, както и от елитни музеи като тези в Музея на изкуствата в Сао Пауло, Бразилия; Museo de Arte Moderno, Санто Доминго, Доминиканска република; Museo Rufino Tamayo, Мексико Сити, Мексико; Museo de Arte Moderno (MAM), Мексико Сити, Мексико; Museo de la Ciudad de Madrid, Испания; Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Аржентина и др.