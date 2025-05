Ина Кънчева подготвя „Градина на музикалните наслади" в рамките на Culturama

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Ина Кънчева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Фестивал CULTURAMA се завръща с едно от най-мащабните си издания досега под мотото GARDEN OF SOUND. Като една „Градина на музикалните наслади" – формирахме концепцията на тазгодишното издание на фестивала, вдъхновени от настроението на изключителната картина на Йеронимус Бош (1503-15).

Асоциацията, която си правим с една от най-очарователните черти на тази невероятна картина, е изобразяването на етническата, технологичната и ботаническата другост в изображения, пряко събудени от любопитството, страховете и от далечните перспективи.

Фантасмагорично правим опит за препратка към много актуални теми, създавайки „музикална градина" като сложна композиция, пъзел и килим на нашата представа за Рая в един вид раздвоена времева линия, която дава свобода на хибридното и различното през магическите ботанически рисунки на Текла Алексиева, които превърнахме в ключова визия.

В този момент имаме нужда да се обърнем към Градината, която си представяме като една алегория или легенда за място, надарено с приятна флора, перфектен климат и красив цялостен вид, което грижливо пазим от външните фактори и по алхимичен начин ритуално садим, поливаме и жънем с вярата, че си създаваме лична утопия чрез музика и изкуство.

CULTURAMA 2025 GARDEN OF SOUND ще се проведе между 13 и 28 юни 2025, смесвайки и представяйки на едно място голяма палитра от музикални жанрове – барок, танго, самба, джаз, камерна, модерна и класическа музика.

Имаме честта да открием фестивала с JORDI SAVALL и неговия Hespérion ХХI с една рядка и силна програма, наречена LE NUOVE MUSICHE La Révolution Baroque1560-1660. Каним всички на 13 юни на eдно неповторимо бароково пътешествие с маестро Савал, който за първи път гостува в София.

Във втората фестивална вечер, 14 юни, се разгръщаме чрез културата на ТАНГОТО, като показваме работата на PEDRO LOMBARDI като фотограф и неговия филм TANGO, NO TODO ES ROCK, последвано от дискусия с автора. Вечерта продължава със страстен концерт-милонга с едни от най-талантливите съвременни и популярни изпълнители на танго – BANDONEGRO.

Като естествено продължение в търсене на пъстрота и богатство на ритъма на 15 юни представяме яркото и нашумяло френско TRIO ANAÊ с щура бразилска програма. Полифонията на това трио ни обещава динамична и изпълнена с огромен заряд вечер, като ни отвежда на далечно, цветисто пътешествие.

Вторият уикенд на фестивала разцъфва в ярък симфоничен концерт, посветен изцяло на музиката на Морис Равел. На 21 юни с Ина Кънчева, Емануил Иванов и Симфониета Враца под диригентството на Христо Павлов отдаваме почит към френския любим композитор. Програмата продължава на 22 юни и ни омайва с шестия концерт на автентичния квартет на Sokratis Sinopoulos METAMODAL JAZZ. Ще се насладим на първичния звук на лирата в емоционална среща с джаза и съвременната музика.

Следва последният букет от концерти, които започват още в сряда, 25 юни, с уханията на нощта и програмата на TAMAYO IKEDA и ЕМАНУИЛ ИВАНОВ "NOCTURNAL GARDEN" – пиано рецитал на 4 ръце на „Болеро" и „Валс" на М.Равел, както и с произведенията на Г. Форе, Ф. Шопен, К. Дебюси, Ф. Сай, Е. Иванов.

На 26 юни се пренасяме през времето и пространството с проекта ORIENT EXPRESS и артистите Ина Кънчева – сопран, Кито Гато – пиано, теорба, китари, Алваро Гаридо-перкусии, Давиде Монти – цигулка, Хуан Улибарри – флейта, кларинет, Марко Фрецато – виолончело, Сократис Синопулос – гръцка лира, Хакан Гюнгюр – канун.

CULTURAMA 2025 GARDEN OF SOUND завършва на 28 юни с извисяваща нотка на БЪЛГАРСКА МУЗИКА ЗА ТРОМПЕТИ и известни солисти – Михаил Йосифов, Стоян Стоянов, Петър Македонски, Алин Будка, заедно със Симфоничния оркестър на Враца, отново под диригентската палка на Христо Павлов.

Пълна програма на фестивала:

13.06 | 19:00 ч. | Национален археологически институт с музей при БАН

ЖОРДИ САВАЛ & ХЕСПЕРИОН XXI / CULTURAMA 2025 GARDEN OF SOUND

14 юни | 17:00 ч. | Галерия „ФотоСинтезис"

TANGO, NO TODO ES ROCK – филм, изложба & дискусия с ПЕДРО ЛОМБАРДИ / CULTURAMA 2025

14 юни | 19:30 ч. | Градина „КРИСТАЛ"

NATURAL TANGO - Милонга вечер с BANGONEGRO / CULTURAMA 2025 GARDEN OF SOUND

15 юни | 20:00 ч. | HILTON HOTEL REGALE BAR- TERRACE

TRIO ANAÊ - Бразилска полифония / CULTURAMA 2025 SOUND OF GARDEN

21 юни | 19:00 ч. | Зала България

150 ГОДИНИ РАВЕЛ. Концерт на Ина Кънчева, Емануил Иванов и Симфоничен оркестър Враца/ CULTURAMA 2025

22 юни | 20:00 ч. | HILTON HOTEL REGALE BAR- TERRACE

СОКРАТИС СИНОПУЛОС КВАРТЕТ – Metamodal / CULTURAMA 2025 GARDEN OF SOUND

25 юни | 19:00 ч. | Софийска Градска Художествена Галерия

„НОЩНА ГРАДИНА" ТАМАЙО ИКЕДА & ЕМАНУИЛ ИВАНОВ пиано рецитал на 4 ръце/CULTURAMA 2025 GARDEN OF SOUND

26 юни | 19:00 ч. | Национална Художествена Галерия -Двореца

ОРИЕНТ ЕКСПРЕС – TRANSITIONS. Пътуване във времето и пространството /CULTURAMA 2025 GARDEN OF SOUND

28 юни | 19:30 ч. | Градина „КРИСТАЛ"

БГ МУЗИКА ЗА ТРОМПЕТИ и известни солисти / CULTURAMA 2025 GARDEN OF SOUND Михаил Йосифов, Стоян Стоянов, Петър Македонски, Алин Будка заедно със Симфоничния оркестър на Враца

Повече за всички артисти и програми на www.culturama.art

Съпътстващи събития:

· Дигитална игра, свързана с темата за ГРАДИНАТА и апликация за историческите паркове и градини на София, в партньорство с РИМ

· Филм/Инсталация: „The Book of Flowers" – Agnieszka Polska

· IKEBANA демонстрация и чайна церемония

Седмото издание на Фестивал CULTURAMA 2025 е част от Календара на културните събития на Столична община и се провежда с подкрепата на Министерство на културата, Столична програма „Култура" и изключителното партньорство на Посолство на Испания, Полски културен институт, Италиански културен институт, Accenture Bulgaria, Lidl, BMW, Хотел Хилтън, Капатово и др.