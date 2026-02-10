In memoriam: Тамаш Вашари почина на 92-годишна възраст

Тамаш Вашари почина на 5 февруари на 92-годишна възраст.

Роденият в Дебрецен през 1933 г. Вашари учи в Музикалната академия „Франц Лист“ в Будапеща при Ерньо Донхани и Золтан Кодай. Само на петнадесет години, през 1947 г., той печели конкурса „Франц Лист“; девет години по-късно напуска Унгария и се установява в Швейцария.

Специализирайки в романтичния репертоар, както и в Моцартовите произведения, той записва и музика от Лист, Брамс и Дебюси, както и пълните четири концерта за пиано от Рахманинов с Лондонския симфоничен оркестър под диригентството на Юрий Ахронович.

Вашари се радва и на забележителна кариера като диригент. Всъщност той е ко-артистичен директор на Northern Sinfonia от 1979 до 1982 г., споделяйки позицията с Иван Фишер. Впоследствие, Вашари е главен диригент на Борнмутската симфониета от 1989 до 1997 г. В периода между 1993 и 2004 г. е главен диригент на Унгарския радио симфоничен оркестър. С течение на времето и след като се премества да живее в Лонодн, става гост-диригент на някои от най-авторитетните британски оркестри.

В средата на 60-те години на миналия век Deutsche Grammophon му възлагат да направи серия от записи, обхващащи голяма част от творчеството на Фредерик Шопен (ноктюрни, етюди, валсове, скерцо, балади, сонати, импровизирани произведения, концерти и др.). Именно по този начин, изпълненията на родения в Унгария и натурализиран в Швейцария пианист Тамаш Вашари се превръща в задължителен елемент от колекциите на много меломани.

"Кончината на Тамаш Вашари на 92-годишна възраст тихо слага край на кариера, която никога не е търсела светлината на прожекторите, но в продължение на десетилетия предлагала сериозна, замислена и дълбоко музикална алтернатива на доминиращия пианизъм от последната третина на 20-ти век. Той не е бил медийна фигура или изпълнител, известен с грандиозни жестове, защото мястото му в историята вероятно е другаде: като музикант, който е вярвал във вътрешната архитектура на произведението, в качеството на звука и в сдържана изразителност, която е избягвала както сензационността, така и академичния неутралитет.

Тамаш Вашари не е бил култов пианист или революционер на клавишите. В продължение на десетилетия той е поддържал концепция за изпълнение, основана на музикална откровеност, стилистична съгласуваност и уважение към формата. В епоха, все по-белязана от непосредствено въздействие и преувеличена индивидуалност, неговото изкуство ни напомня, че музиката може да говори и с тих глас, без да губи дълбочина.

Слушането на неговите записи днес означава да приемем взискателна покана: да изострим слуха си, да спрем търсенето на зрелище и да оставим музиката просто да се разгърне. Това може би е най-трайното наследство на Тамаш Вашари", пише Platea Magazine.