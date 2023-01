In memoriam проф. Павел Герджиков: "За жалост днес има артисти, които чуваш, а не разбираш"

Your browser does not support the audio element.

На 22 януари 2023г. в София издъхна проф. Павел Герджиков. Именитият оперен бас, режисьор, педагог и преподавател е роден на 21 май 1938 г. в гр. Кърджали. Негова баба е актрисата Кина Герджикова, родственик на Петко Славейков. По линия на Герджиковия род, той е свързан с интелектуалци като акад. Николай Райнов и Стефан Гечев. Прадядо му – Иван Герджиков, е народен представител в Първото народно събрание на Източна Румелия. Младият Герджиков учи оперно пеене при Анна Тодорова и Илия Йосифов. Завършва ДМА (1961) и специализира в Комише опер- Берлин. На 23-годишна възраст дебютира в ролята на Георги Грозника от "Янините девет братя" от Л.Пипков в Софийската опера и балет. На тази сцена се превъплъщава в над 100 персонажи и режисира десетки оперни постановки.

Като дългогодишен солист на Националния ни оперен театър изиграва централни роли в опери на Моцарт (Дон Жуан, Фигаро, Папагено, Дон Алфонсо); Росини (Базилио, Бартоло, Мустафа, Дандини); Вагнер (Холандеца); Щраус (Барон Окс); Доницети (Дулкамара); Верди(Фалстаф); Пучини( Колин); Гуно(Мефистофел); Чайковски(Гремин, Томски); Мусоргски(Варлаам); Рахманинов(Алеко); Стравински(Креон), както и в много български оперни заглавия. Известен е и като изтъкнат изпълнител в оперетния, камерния и кантатно-ораториалния жанр.

Като режисьор е осъществил множество постановки сред които: “Орфей”(Монтеверди); “Дон Жуан”, “Сватбата на Фигаро”, “Вълшебната Флейта”(Моцарт); “Аида”, “Набуко”, “Трубадур”, “Риголето” Отело”, “Атила”(Верди); “ “Бохеми” (Пучини); “Севилският бръснар”, “Турчинът в Италия”(Росини); “Любовен еликсир, “Лучия ди Ламермур, “Вива ла мамма”(Доницети); “Тайният брак”(Чимароза); “Бедният матрос”(Д.Мийо); “Палячи”(Леонкавало) ; “Селска чест” (Маскани); “Борис Годунов”(Мусоргски) и др.

На сцената на Музикалния театър проф. Павел Герджиков е режисьор на оперетите "Великата неизвестна" от Франц фон Супе (1998), "Граф фон Люксембург" от Франц Лехар (2004) и "Мамзел Нитуш" от Флоримон Ерве (2009). Там поставя и последната опера на Моцарт - "Вълшебната флейта" (2015).

Сред най-ярките негови постановки в Русенската опера бяха “Луд Гидия”, “Любовен еликсир”, “Дъщерята на полка”, “Момчил”, “Дон Жуан” и др.

Изкуството му е познато в десетки страни по света(Париж, Виена, Залцбург, Глайнборн, Берлин, Мадрид, Неапол, Москва, Белград, Будапеща, Варшава, Прага, Атина, Истанбул, Сидни, Мелбърн, Копенхаген, Амстердам, Токио, Бостън, Чикаго, Лас Вегас, Ню Йорк, Хавана и др.).

Проф. Павел Герджиков преподаваше актьорско майсторство, оперна режисура и теоретичния курс „Увод в музикално-сценичното изкуство“ в Националната Музикална Академия “П.Владигеров“ – София, а също и в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“- Пловдив. Бил е член на жури на международни конкурси и на научно жури.

Има издадени много компактдискове с оперна, камерна и ораториална музика.

Той е почетен гражданин на Провадия и беше удостоен с тази чест за своята 70-годишнина и за усилията му да утвърждава и съхранява традициите на националния музикален конкурс „Светослав Обретенов” като председател на неговия организационен комитет от 1996 година. Носител е на редица държавни оценки: ордените „Стара планина” и „ Св. св. Кирил и Методий ”, отличията „Марин Големинов ”, два пъти „Кристална лира“ на СБМТД, „Златен будилник ” на БНР.

Поклон пред светлата му памет!