In memoriam Асен Селимски: “Операта ще преживее този упадъчен период, в който в момента се намираме"

На 92-годишна възраст издъхна легендарният баритон проф. Асен Селимски. Той бе сред най-популярните и обичани български певци и преподаватели, излизал на най-големите сцени в Европа.

През 1956г. завършва Българската държавна консерватория /днес Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"/ при проф. Христо Бръмбаров. В периода 1956 до 1960 година пее на сцената на Русенската опера. През 1960г. влиза в трупата на Софийската опера и балет, на която посвещава 30 години от живота си.

Неслучайно Селимски бе определян като „роден аристократ“. Забележителните му превъплъщения в ролите на Фигаро в "Севилския бръснар" от Росини, Евгений Онегин в едноименната опера на Чайковски, Граф ди Луна от "Трубадур", Ренато от "Бал с Маски" и много други остават еталон за следващите поколения и незабравим спомен за ценителите на оперното изкуство.

“Операта няма да умре. Тя е вечно и прекрасно изкуство. Тя ще преживее този упадъчен период, в който в момента се намираме, но това е временно. Надявам се, че ще продължава да съществува и да има почитатели и успех”, заяви приживе Асен Селимски в ексклузивно интервю за Classic FM радио през 2020г. Прочетете повече ТУК

Дълбок поклон пред твореца Асен Селимски!