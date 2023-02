In memoriam Карлос Саура: „Най-добрите оперни гласове са българските"

Your browser does not support the audio element.

Припомнете си какво сподели Карлос Саура през Георги Митов-Геми в звуковия файл под главната снимка!

На 91 години почина авторитетният испански кинорежисьор Карлос Саура. Причината- дихателна недостатъчност, съобщават испанските медии. Легендарният майстор на киното и фотографията създаде повече от 50 игрални филма в различни жанрове и стилове, но с "уникален и разпознаваем глас", както ги описва критиката.

Смъртта е настъпила малко след премиерата на последния му филм „Стените говорят“ и само 48 часа преди 37-та церемония по раздаване на филмовите награди „Гоя“ /испанския еквивалент на „Оскар“/, където Саура ще бъде удостоен посмъртно с почетната статуетка „Гоя“ за 2023 г. в знак на признателност за изключителната му филмова кариера, мощна, отлична филмография, и висок принос в историята на испанската кинематография. Последният класически режисьор на испанското кино почина, както съобщиха от Испанската филмова академия, в дома си и заобиколен от близките си.

Сред шедьоврите, с които ще го запомнят зрителите, са „Стреляй", създаден през 1993 г. с участието на Антонио Бандерас и Франческа Нери, "Фадо"(2007), с номинации за Европейската филмова награда и награда Гоя за документален филм, както и "Фламенко" (2010), "Иберия" (2005) - носител на наградата Гоя за операторско майсторство и "Аз, Дон Жуан" (2009) с номинация за Европейската филмова награда за сценография. Лентите му за операта „Кармен” и за композитора Хоакин Родриго също са високо ценени от публиката и критиците.

„Никога не съм претендирал да правя революция. По-скоро исках да направя киното, което ми харесва. Именно за това се борих", заяви Саура в ексклузивно интервю за Classic FM през 2013г. „Днес по-добре от всякога може да се заснеме добър филм с малко елементи. Не е лесно да направиш добър филм, но е възможно. Преди това не можеше да се случи", подчерта приживе именитият кинорежисьор.

"Имам колекция от дискове с български хорови произведения. Много красиви изпълнения и същевременно много мощни. Знаем, че най-добрите оперни гласове са българските", призна Саура по време на своето гостуване в България, когато бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”.

Дълбок поклон!