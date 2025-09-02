Илина Михайлова: „Културата и спортът са мостове между държавите“

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Илина Михайлова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Илина Михайлова преживя едно интензивно лято, изпълнено с концерти и оперни участия. Сред акцентите бе нейният дебют в ролята на Маргарита в операта „Фауст“ на Шарл Гуно под режисурата на Вера Немирова. „Маргарита е образ, за който мечтаех от години. Трудността е в това да бъдеш едновременно чиста и нежна, а вокално – лиричен сопран, без да отиваш нито към субретно, нито към драматично звучене,“ разказва Михайлова пред Classic FM. На сцената тя си партнираше с Рейналдо Дроз в ролята на Фауст и Деян Вачков в ролята на Мефистофел.

Спомен за първите стъпки и големите сцени

Срещата с Вера Немирова не е първа за Михайлова – двете се познават още от постановката „Любовен еликсир“ от Доницети в Софийската опера преди повече от 12 години. Лятото ѝ донесе завръщане на сцената на фестивала „Пучини“ в Торе дел Лаго, където преди 19 години певицата дебютира с ролята на Мюзета от операта „Бохеми“. „Да се върна на същата сцена бе като подарък от съдбата,“ споделя тя. В спектакъла участваха имена като Виторио Григоло, който дебютира по време на “Гала в София 2”, и Нино Мачаидзе, която ще пее през септември в Пловдив.

Поглед към бъдещето

През есента Илина Михайлова подготвя нови роли: дебют в „Русалка“ от Антонин Дворжак във Варна, участие в „Реквием“ от Джузепе Верди в Краков и нови представления на „Бохеми“. Предстоят и концерти в България – на 4 септември в Бургас с програмата „Сарсуела – испански огън и страст“, а през октомври в София ще я видим в „Графиня Марица“ на сцената на Музикалния театър.

България и световната сцена

Михайлова не крие гордостта си, че България отново е във фокуса на световната опера с провеждането на конкурса „Опералия“ у нас. „Колкото и малка държава да сме, продължаваме да даваме на света много. Нека, когато кажат „България“, това да бъде източник на гордост,“ казва тя. За певицата културата и спортът са най-силните посланици между народите: „Те са мостове, които не зависят нито от политика, нито от религия.“

Личен щрих

Извън сцената Илина Михайлова има още една страст – танците. „Каня ви следващия път да се срещнем не на сцената, а на салса подиума,“ усмихва се тя.