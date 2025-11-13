Илияна Йотова и Посланикът на Франция приветстват Готие Капюсон и маестро Найден Тодоров

Броени часове преди концерта му със Софийската филхармония, дирижирана от маестро Найден Тодоров, изтъкнатият виолончелист Готие Капюсон посети Резиденцията на Франция по покана на Н. Пр. Мари Дюмулен. Приемът в чест на музиканта събра елитен кръг приятели, партньори и общественици, сред които бе и Люк Леви - директор на Френския институт в България и съветник по сътрудничеството и културната дейност.

"Вашата кариера е изключителна: като солист, в камерна музика или с най-големите диригенти, вие винаги издигате все по-високо изискванията и душата на музиката", обърна се към Капюсон посланикът на Франция. "През 2022 г. създадохте вашата фондация, която подкрепя млади музиканти в първите стъпки на кариерата им. Тя се фокусира върху три основни направления: стипендии, представяне на новоизгряващи артисти в първата част на вашите концерти и ежегодно записване на албум при Warner Classics. Имахме удоволствието да посрещнем тук един от лауреатите, младият виртуоз Доач Бездюс, който ни трогна дълбоко. По този начин Вие помагате за изграждането на бъдещето, вярвайки в убеждението си, че „музиката е споделяне"", каза в речта си Н. Пр. Мари Дюмулен. Тя подчерта и ролята на маестро Найден Тодоров за двустранните музикални връзки: "През юли 2025 г. Франция имаше честта да ви удостои с титлата „Кавалер на Ордена за изкуства и литература" за вашата ангажираност в полза на френско-българското приятелство и европейската култура. С вашите действия, вашето присъствие, вашето постоянство, вие сте за нас един от най-силните символи на тази артистична братска връзка между нашите две страни".

На събитието присъства Вицепрезидента на България г-жа Илияна Йотова, която се обърна към присъстващите с кратка реч на френски език. "Пристигането на Готие Капюсон в София е показателно за отличните връзки между Франция и България в областта на музиката: за трета поредна година виолончелистът е гост на Софийската филхармония, подкрепен от изключителната артистична дружба с маестро Найден Тодоров. Проектът се реализира с подкрепата на Френския институт в България. Програмата за тази вечер – Чайковски (Вариации Рококо), Форе (Елегия) и Бородин (Симфония № 2) – представя репертоар, съчетаващ виртуозност, френски лиризъм и симфоничен размах. С артистичната си ангажираност и филантропската си дейност в подкрепа на младите таланти, Готие Капюсон олицетворява музикалната щедрост, характерна за великите интерпретатори", заяви Йотова.

Концертът е разпродаден, съобщиха от Софийската филхармония, като уточниха, че ограничено количество допълнителни места са налични на касата на зала “България”.

Готие Капюсон е истински посланик на виолончелото на XXI век. Той е сред най-изтъкнатите виолончелисти на съвремието – артист, който съчетава техническо съвършенство с дълбока емоционалност. Носител на множество награди, Капюсон покорява публиката по света с изразителното си музикално майсторство, магнетична артистичност и огнена виртуозност. Впечатляваща е и дълбоката звучност на неговото виолончело „L’ Ambassadur“ от 1701, изработка на Матео Гофлирер.

Всеки концертен сезон свири с водещи оркестри и диригенти като: Семьон Бичков, Густаво Дудамел, Шарл Дютоа, Кристоф Ешенбах, Андре Ороско-Естрада, Пабло Херас-Касадо, Пааво Ярви, Клаус Мякеля, Андрис Нелсонс, Кристиан Тилеман. Сътрудничи си активно със съвременни композитори: Лера Авербах, Волфганг Рим, Кшищов Пендерецки, Анри Дютийо, Йорг Видман, Дани Елфман, Киган Чен, Брайс Деснер, Карол Бефа, Никола Кампогранде, Бруно Мантовани, Филип Манури, Жером Дюкро и др.

Той е дълбоко отдаден и на образованието и подкрепата на младите музиканти. През лятото на 2020 Капюсон внася изкуството в живота на много хора в цяла Франция с музикалната си одисея „Un été en France“. Петото издание на проекта с участието на млади музиканти и танцьори е през юли 2024. През януари 2022 създава Фондация „Готие Капюсон“ за подкрепа на млади и талантливи музиканти в началото на кариерата им. Изпълнителят е и страстен посланик на „Orchester à l’École Association“ – асоциация, която приобщава към класическата музика и оркестрова практика повече от 42 000 деца и младежи в цяла Франция.

Акцентите от сезон 2024/25 включват повторни гостувания като солист в Берлинския симфоничен оркестър, Гевандхаус оркестър в Лайпциг, Радиосимфоничния оркестър във Франкфурт, Филхармонията в Осло , Оркестъра на Париж, Филаделфийския оркестър, Виенската филхармония и др. Солист е на европейското турне на „Filarmonica della Scala“ с диригент Рикардо Шаи. Гастролира с Евгений Кисин, Гидон Кремер и Максим Рисанов в камерни концерти, отбелязващи 50-годишнината от смъртта на Шостакович през 2025. През октомври 2024 заедно с пианиста Жан-Ив Тибоде осъществява турне в Азия с изпълнения в Сеул и Хонконг, последвани от две изпълнения в Гуанджоу и на Музикалния фестивал в Пекин с двойния концерт „Eros Athanatos“ на Ришар Дюбюньон.

Други партньори на артиста за камерна музика са: Франк Брейли, Жером Дюкро, Николай Лугански, Габриела Монтеро, както и Марта Аргерич, Даниел Баренбойм, Рено Капюсон, Леонидас Кавакос, Юджа Уанг, Андреас Отензамер, сестрите Лабек, квартетите „Ебен“, „Хаген“ и „Модиляни“.

Капюсон свири редовно на фестивали по целия свят, включително в Единбург, Залцбург, Графенег и Вербие. През сезон 2022/23 е дебютното турне в Европа на виолончеловия ансамбъл „Capucelli“, който създава със свои бивши ученици – лауреати на „La Classe d’Excellence de violoncelle“ на фондацията „Louis Vuitton“ в Париж.

Записвайки изключително за Erato (Warner Classics), Капюсон печели множество награди и притежава обширна дискография. Неговият албум „Destination Paris“ (2023) прославя френската музика от класическия репертоар до филмова музика и е отличен с наградата „Opus Klassik“ през 2024 в категорията „Инструменталист на годината“. Албумът „Emotions“ (2020) с творби от Дебюси, Шуберт и Елгар достига златен статут във Франция. Други албуми с кратки популярни пиеси от различни жанрове, включително „Sensations“ (2022), имат милиони слушатели.

Акценти от предишния му звукозаписен каталог включват: интеграл със Сонати за виолончело от Бетовен с Франк Брейли; албум с творби от Шуман, записани на живо с Марта Аргерич, Рено Капюсон и Европейски камерен оркестър с диригент Бернард Хайтинк; Сонати от Шопен и Франк с Юджа Уанг; солов албум с пиеси от Бах, Дютийо и Кодай. На DVD са издадени изпълнения на Капюсон „на живо“ с Виенските филхармоници и Андрис Нелсонс (Концерт за виолончело № 1 от Сен-Санс), с Берлинската филхармония и Густаво Дудамел (Концерт за виолончело № 1 от Хайдн) и в партньорстно с Лиза Батиашвили, Саксонската държавна капела – Дрезден, и диригента Кристиан Тилеман (Концерт за цигулка и виолончело от Брамс).

Роден в Шамбери, Готие Капюсон започва да свири на виолончело на петгодишна възраст. Учи в Парижката консерватория при Филип Мюлер, а по-късно в Университета за музика и сценични изкуства във Виена при Хайнрих Шиф. Вече известно име в родната Франция, Капюсон се появява на екрана и в онлайн предавания като „Prodiges“, „Now Hear This“, „Symphony Pour La Vie“ и „The Artist Academy“. Той е и гост водещ по радио „Classique“ в предаването „Les Carnets de Gautier“.