Играят новия мюзикъл „Бодигард“ през август във Варна

След премиерата на мюзикъла „Бодигард“ на 22 юли 2023г., жителите и гостите на Варна ще имат възможност да го видят и чуят и отново. На 18 август от 21.00ч на сцената на Летния театър във Варна ще бъде поставена отново сценичната адаптация на легендарния филм с Уитни Хюстън и Кевин Костнър. В спектакъла, подготвен от трупата на Държавна опера Варна, са включени всички култови песни на легендарната певица.

Премиерата на мюзикъла епрез 2012 година в Лондон, след което е поставян в САЩ, Италия, Австралия, Германия, Южна Корея, Австрия, а в момента отново се играе и в Англия и Германия. Навсякъде той се представя на националния език на страната, а песните са запазени в оригиналния език.

„Бодигард“ се прочува със зашеметяваща хореография, бляскави костюми, впечатляваща сценография, и оригиналната оркестрация на хитовете на Уитни Хюстън, които наелектрезират маскимално въздействието на спектакъла.

Уникалното в музикалното решение е, че наред с мега популярните и любими "I Will Always Love You", "I Wanna Dance With Somebody", "Saving All My Love For You", "How Will I Know", специално за мюзикъла са написани няколко оригинални песни като "Run to You" и "I Have Nothing", които също се нареждат сред най-любимите песни на хората по целия свят

„Бодигард“ – Мюзикълът навсякъде е посрещнат с овации и възторжени рецензии и се превръща в мощен и нестихващ носител на бляскавата музика на Уитни Хюстън и славата на едноименния филм.

За българската продукция на Държавна опера Варна са поканени суперзвездата ни Орлин Горанов в ролята на бодигарда Франк Фармър, английската мюзикълна и филмова актриса Манал Ел Фейтури в ролята на суперзвездата Рейчъл Марон и любимата наша млада певица и актриса Нора Караиванова в ролята на Ники Марон – сестрата на Рейчъл. Режисурата е дело на Борис Панкин, който участва и в превода на спектакъла.

Гастролът на автентична английска мюзикълна актриса от Уест Енд е прецедент в историята на мюзикъла в България. И със сигурност този прецедент ще стане практика, каквато има при гастролиращите у нас международни творци в класическата музика.

Сюжетът следва плътно сценария на Лорънс Каздан за филма „Бодигард“. Франк Фармър (Орлин Горанов) - бивш агент на Сикрет Сървиз, охранявал първите мъже в Белия дом е нает за личен бодигард на суперзвездата Рейчъл Марон (Манал Ел-Фейтури) – певица и актриса номинарана за „Оскар“ в категорията „главна женска роля“. Рейчъл получава поредица от смъртоносни заплахи от неизвестен преследвач. Рейчъл се отнася враждебно към появата на Франк в живота си. Но с времето Франк печели доверието и на сина и на сестрата на Рейчъл – Ники Марон (Нора Караиванова), която е очарована от Франк. С времето Рейчъл все повече опознава Франк и между тях се появяват романтични чувства, докато Франк в сътрудничество с агента от ФБР Рей Корт (Станислав Кондов) се опитва да разкрие самоличността на Преследвача (Димитър Костадинов). А той е все по близо до Рейчъл. Кулминацията е в нощта на наградите „Оскар“ и финалният опит на Преследвача да отнеме живота на Рейчъл.

THE BODYGUARD се представя по силата на специално споразумение с Theatrical Rights Worldwide, 19 Margaret Street, 3rd Floor, London W1W 8RR

THE BODYGUARD

Текст Александър Динералис

По сценария на едноимения филм на Лорънс Каздън

Превод - Даня Доганова, Борис Панкин

Режисьор – Борис Панкин

Диригент - Страцимир Павлов

Хореограф - Анастасия Неделчева

Художник и костюми - Първолета Чавдарова - Летиция

Сценограф - Денис Иванов

Светлинен дизайн - Лальо Христов

Мултимедия - Борис Панкин/ Кристиян Попов

В главните роли:

ФРАНК ФАРМЪР – Орлин Горанов

РЕЙЧЪЛ МАРОН - Манал Ел Фейтури

НИКИ МАРОН – Нора Караиванова

РОРИ - Анастасия Неделчева

АЛИСЪН - Розалия Желязкова

ЕЛИЗАБЕТ - Димитрина Германова

ВИКИ - Ирен Лазарова

ДЖУДИ - Антония Кундакова

КРИСТИН - Мойра Янкова

МОРГАН - Ения-Асена Денчева

ОДРИ - Анна Димитрова

МАРАЯ - Алтайра Наимова

МОНИК - Кристалена Стоянова

ЕЙНДЖИ - Кристияна Атанасова

ФЛЕТЧЪР - Васил Желев

САЙ СПЕКТЪР - Михаил Вълчев

БИЛ ДИВЕЙНИ - Тихомир Трифонов

РЕЙ КОРТ - Станислав Кондов

ПРЕСЛЕДВАЧ - Димитър Костадинов

ТОНИ СКИБЕЛИ - Боян Тодоров

БУЧ - Валентин Василев

ДЖИНО - Даниел Христов

ДЖОН - Даниел Обрешков

ДЖАК - Станислав Стефанов

Солисти и оркестър на Държавна Опера Варна