Художникът Пламен Костов посреща Годината на Огнения кон с дебютна изложба

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с художника Пламен Костов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 25 февруари от 18.30ч. Пламен Костов ще открие първата си самостоятелна изложба в софийската галерия „ЛИК“. Експозицията ще продължи до 17 март 2026г. Откриването ще бъде направено от Етиен Леви - утвърден професионалист и значима фигура в българския културен и музикален живот.

Пламен Костов е роден на 28 декември 1982г. Средното си образование завършва в град Казанлък, специалност - живопис. Продължава към дебрите на живописта, като завършва Великотърновския университет, отново със специалност „Живопис“. Интересува се и работи в сферата на дигиталните, и визуални изкуства. През годините развива собствен маниер на работа, включващ традиционни методи и дигитални похвати в изкуството. Работи основно с акрилни бои. В картините му най-често присъстват композиции с различни животни, природа и човешки фигури. В платната си той придава емоционална и визуална динамика.

Пламен Костов има различни интереси в изкуството, той постоянно експериментира, както с различни материали и техники, така и със сюжети. Обобщено може да кажем, това е живопис, която не просто разказва истории, а създава усещания!

Характерно за него е използванието на експресивени мазки. Цветът не е описателен, а емоционален. Често е наситен, контрастен. Цветът води формата. Това го доближава до експресионизма. Художникът притежава свободна, уверена, живописна ръка. Ясно личи жестът, формите са обобщени, понякога нарочно "недоизказани". Не търси фотографска точност. Това създава усещане за движение и живот, дори в статични композиции. Картините му са заредени със символен заряд (животни, птици, човешки фигури, природа) те не са просто сюжет , те носят състояние, което често стои между реалното и условното. Имат почти тотемен характер.

Формите и петната са подчинени на ритъм, чиято композиция е мислена като цялостна повърхност. Напомнят стенопис с елементи на илюстративна структура. Стилът на Пламен Костов не е академичен реализъм, не е чиста абстракция, не е концептуално студен. Той е емоционален, символичен и в същността си директен. В своята работа художникът винаги дава най-доброто от себе си. Отличава се с прекрасните си картини на животни, в които превес имат КОНЕТЕ и ПТИЦИТЕ.

Дейността на Пламен Костов е наситена с различни художествени изяви. Участвал е в изписването на параклис в с. Руманя край Стара Загора. Mногократно през годините е участвал в благотворителни изложби и търгове свързани с помощ на хора в нужда.

Активно взима участие във различни пленери и изложби:

Пленер в Родопите - 2015г.

Обща изложба с художничката Петя Пеева в гр. Карлово - 2015г.

Участие в обща изложба "Пазител на традициите" – 2016г.

Участие в обща изложба в с.Свежен от пленера в селото.- 2017г.

Участие в пленер, в гр.Поморие и в обща изложба след пленера - 2016г.

През 2020 година, в град София, участва в обща изложба под заглавие "ЗАЕДНО" с художничката Петя Пеева, с която има голям успех. Освен в България творчеството му е в частни колекции в страни като: Канада, Русия, Великобритания, Германия, Нидерландия, Гърция, Турция, САЩ и др