Художничката Лили Сотирова постигна световен успех в Милано

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Лили Сотирова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Десетото издание на изложението „Женската същност“ се проведе от 1 до 8 май в аудиторията на фондация „Сан Феделе“ (Via Ulrico Hoepli 3/b) в Миланския културен център (Largo Corsia dei Servi 4), както и на специално флашмоб събитие, организирано на площад „Дуомо“ в сътрудничество с асоциацията „100 дами в червено“. „Женската същност“ е международно събитие, посветено изключително на съвременни жени художници, основано през 2016 г. от Наталия Гринюк и организирано от Musa International, което се гордее със значими сътрудничества, включително с ЮНЕСКО, Венецианското биенале, Pons и фондация „Джобс“. Целта е да се преодолеят традиционните бариери. „Женската същност“ насърчава активната роля на жените в изкуството, като творци, способни да оспорват конвенциите и да генерират нови визии.

"За мен е чест, че бях измежду избраните 100 творци от кандидатствалите 5000 от цял свят и да получа награда от Musa International Art Space. Наградите бяха връчени на 1 май на гала вечер в аудиторията „Сан Феделе“ в Милано. Призьорите бяха представители на 25 държави, а кураторите са Наталия Гринюк и Вивиана Ванучи. Всеки награден получи луксозен каталог, в който има по две творби на всеки участник и информация за него", посочи Лили Сотирова.

Два часа преди гала вечерта участниците и организаторите се събраха за флашмоб пред входа на прочутата Катедрала Дуомо в Милано. Той беше посветен на женската същност и равноправието на жените и тяхната активна роля в изкуството. "Също така бих искала да споделя, че бях изключително трогната и изненадана, когато на летището в Милано ме посрещнаха представители на Асоциация „Нашенци“ в Милано и ми връчиха поздравителна грамота за моето постижение като художник. Благодаря на г-жа Радослава Недялкова, председател на организацията. Бих искала да спомена, че наградата ми в Милано за моята живописна картина „Съзерцание“ е първата ми международна награда след приемането ми за член в Съюзът на българските художници през март тази година", подчерта Сотирова.

"По същото време, участвах и в международна онлайн изложба, организирана от галерия Домио, която също е за съвременно изкуство. Тя е базирана в Лондон и също предстои издаване на каталог с участници. Участието ми в Тор Selection Barcelona, 2026 е организирано от галерия Pitturiamo с куратор Мануел Алварес, директор на Port Gallery. Изложбата ще бъде прожектирана в Музея на Пикасо и Port Gallery в Барселона с цел свързване на художници и галеристи от цял свят. Вече получих сертификат за участие и очаквам с нетърпение", допълни Лили Сотирова.

Съвсем скоро, на 18 май тя ще вземе участие с една картина в обща изложба в One Gallery в София. Изложбата е с наименованиe „Лица“.

Повече за събеседника:

Лили Сотирова е родена в гр.София през 1987 г. Завършва Националната художествена гимназия ”Илия Петров” със специалност "Живопис". Тя е позната на аудиторията най-вече с творческите си изяви в живописта, въпреки че се занимава с моден дизайн и поезия. Нейни картини са притежание на частни колекции в Холандия, България, Франция, Италия и САЩ. От 2003 година участва в редица съвместни и самостоятелни изложба. През месец септември 2021 г. се явява на конкурсен изпит за специалност „Арт терапия" - магистърска степен в Национална художествена академия, приета е и започва обучение, а през 2023г. е дипломиран магистър специалност Арт терапия от Национална художествена академия.