Маестро Христо Павлов: Симфониета Враца е пърмият български оркестър, който ще свири на 24 май в Концертхаус Виена

Международният младежки форум тази година във Враца е с 40 юбилейно издание, музикален фестивал без аналог в района на Северозапада. От 17 април до 5 юни Враца ще бъде сцена за музикални таланти от България и чужбина. В отделните концерти солисти са лауреати на наши и международни конкурси. Във връзка с годишнината на фестивала са включени и концерти със солисти, утвърдени имена, които блестят по сцените на България и света.

17 Април, 19.00 ч.

Враца, Градска концертна зала

XL „МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН ФОРУМ“

Симфоничен концерт „ЛАУРЕАТИ, опус 1“

Солист: Нина Ракочевич (цигулка)

Диригент: Светослав Борисов

В програмата: Й. Щраус (син) – Валс „Гражданско съзнание“ (Bürgersinn Walzer), оп. 295 (премиера за България); Н. Паганини – Концерт за цигулка и оркестър № 1 в ре мажор, оп. 6; М. Мусоргски – „Картини от една изложба“ (орк. М. Равел) (40 години след предишното изпълнение във Враца)

„Лауреати, опус 1“ поставя силно начало на юбилейното издание на фестивала: 40 години МММФ и 40 години от последното изпълнение на Мусоргски във Враца. Една много млада солистка, лауреат на

конкурси, ще свири за първи път в България, а дригентът Светослав Борисов за първи път ще дирижира във Враца! И за да бъде всичко юбилейно или премиерно, за първи път в България ще прозвучи и един от валсовете на Йохан Щраус (син)… Така Симфониета-Враца поставя началото на идеята за „подкрепа в първите стъпки…“.

23 Април, 19.00 ч.

Враца, Градска концертна зала

XL „МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН ФОРУМ“

Симфоничен концерт „ПИАНИСТИ-КОМПОЗИТОРИ“

Солист: Донка Ангъчева (пиано)

Диригент: Христо Павлов

В програмата: С. Рахманинов – Симфонична поема „Островът на мъртвите“ (премиера за гр. Враца), оп. 29; В. Моцарт – Концерт № 23 за пиано и оркестър в ла мажор, К. 488; Й. Щраус (син) – Увертюра към оперетата „Цигански барон“; Ф. Лист – Симфонична поема „Прелюдии“ Двата тематични цикъла – Симфонична поема & 200 години Йохан Щраус (син) – се срещат в една концертна програма! Към тях се присъединява още един вдъхновяващ повод: 270-годишнината на Моцарт.

Със своите велики поеми Рахманинов и Лист претворяват в уникални звукови платна вечната тема за смъртта и живота. Между тях слънчевата музика на Моцарт окриля душите с прелестно красивите си мелодии, а Щраус добавя волната циганска страст към земните радости. Великите пианисти и импровизатори от три съседни века и Кралят на валса ще дарят на публиката неповторима палитра от дълбоки музикални преживявания.

24-29 Април, 19.00 ч.

Враца, Градска концертна зала

XL „МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН ФОРУМ“

5-ти международен конкурс „Orchestra’s Conductor Competition“, организиран от Асоциация “GEROS“ (Румъния)

Това е първото издание на международния конкурс „Orchestra’s Conductor Competition“ извън Румъния. За честта да бъде домакин на събитието е избран оркестърът на Симфониета-Враца в конкуренция

с други държави и оркестри.

30 Април, 19.00 ч.

Враца, Градска концертна зала

XL „МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН ФОРУМ“

Симфоничен концерт „ЛАУРЕАТИ, опус 2“

Солист: Атанас Кръстев (виолончело)

Дирижират финалистите на конкурса. Наградите ще се определят след гласуване от оркестъра веднага след приключване на концерта.

В програмата: Й. Хайдн – Симфония № 96 „Чудото“ в ре мажор, Hob.I:96 (премиера за гр. Враца); Р. Щраус – Романс (TrV 118) за виолончело и оркестър (премиера за гр. Враца); Й. Хайдн – Симфония № 95 в до минор, Hob.I:95; М. Брух – „Кол Нидрей“ за виолончело и оркестър; Й.Хайдн – Симфония № 27 в сол мажор, Hob.I:27 (премиера за гр. Враца);

П. Чайковски – Вариации на тема „Рококо“;

Опус 2 на цикъла „Лауреати…“ в юбилейното издание на МММФ носи тръпката на конкурса, подсилена от ефекта на очакването и изненадата. Неслучайно концертната програма ще се открие с „Чудото“ на Хайдн. В подкрепа на финалистите на сцената ще бъде и обичаният от публиката на Симфониета-Враца български виолончелист Атанас Кръстев. „Лауреати, опус 2“ ще ви дари неповторима естетическа радост и голяма емоция!

08 Май, 19.00 ч.

Враца, Градска концертна зала

XL „МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН ФОРУМ“

Симфоничен концерт „ЛАУРЕАТИ, опус 3“

Солисти: Далия Чолакова (цигулка), Николай Цветков (пиано), Тео Николов (китара)

Диригент: Алвин Арумугам

В програмата: Е. Хумпердинг – Увертюра към операта „Хензел и Гретел“; М. Кастелнуово-Тедеско – Концерт № 1 за китара и оркестър в ре мажор, оп. 99 (премиера за гр. Враца); П. Чайковски – „Размишление“ за цигулка и оркестър, оп. 42 № 1; П. Чайковски – Валс-скерцо за цигулка и оркестър в до мажор, оп. 34; Ф. Лист – Концерт № 2 за пиано и оркестър в ла мажор

Достигаме до опус З на концертите „Лауреати…“ от юбилейното издание на МММФ! Темата е типичната за фестивала – подадена ръка на младите таланти, подкрепа в първите стъпки към световните

сцени! Даровитите солисти ще се изявят с шедьоври из репертоара за техните инструменти под палката на Алвин Арумугам.

14 Май, 19.00 ч.

Враца, Градска концертна зала

XL „МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН ФОРУМ“

Симфоничен концерт „ЛАУРЕАТИ, опус 4“

Солисти: Олга Дойкова (цигулка), Франциска Лермер (виолончело); Марио Бобоцов (пиано)

Диригент: Никола Петров

В програмата: П. Чайковски – Вариации на тема „Рококо“ за виолончело и оркестър; М. Равел – Рапсодия „Циганка“ за цигулка и оркестър; Ц. Франк – Симфонични вариации за пиано и оркестър

Ето и очаквания опус 4 на цикъла концерти „Лауреати…“ в юбилейната 40-та година на МММФ!. В духа на обединяващата идея на фестивала млади талантливи солисти – лауреати на конкурси, ще свирят с млад диригент! Симфониета-Враца предоставя своята сцена като шанс за изява в подкрепа на младите музикални професионалисти. Втяхно изпълнение ще прозвучат бисерни образци на европейското изкуство.

21 Май, 19.00 ч.

Враца, Градска концертна зала

XL „МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН ФОРУМ“

Симфоничен концерт „ЛАУРЕАТИ, опус 5“

Солист: Едоардо Фулджинеи (пиано)

Диригент: Клаудио Коен

В програмата: Марио Олинто – „Бразилия“ (премиера за гр. Враца); Л. Бетовен – Концерт № 5 „Императорски“ в ми бемол мажор за пиано и оркестър, оп. 73; Й. Брамс – Симфония № 3 във фа мажор, оп. 90

Опус 5 на цикъла „Лауреати…“ включва „императорски“ концерт в изпълнение на полуфиналист от последното издание на Международния клавирен конкурс „Проф. Панчо Владигеров“ и носител на специалната награда „Концертно изпълнение като солист на Симфониета-Враца“. Диригентът ще донесе със себе си звуците на родната си страна Бразилия и ще огласи финала на „Лауреати, опус 5“ със знаменитата Брамсова симфония.

29 Май, 19.00 ч.

Враца, Градска концертна зала

XL „МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН ФОРУМ“

Симфоничен концерт „100 ГОДИНИ…“:

Солист: Светлана Смолина (пиано)

Диригент: Христо Павлов

В програмата: Дж. Гершуин – Концерт за пиано във Фа; Хр. Йоцов – Концерт за оркестър (премиера за гр. Враца)

Точно 100 години делят премиерите на двете произведения – 1925 и 2025. И двамата автори са силно повлияни ритмически и хармонически от характерния джазов музикален език, но музиката им далеч надхвърля тези граници и е сред най-типичните примери за преминаване с лекота на жанровите и стилистични граници. Концертът е намигване, но не и пряка аналогия със „100 години самота“ – напомня ни за често срещаното неразбиране на мащаба на музиката, написана от автор, който е „затварян в кутия“ по жанров признак.

05 Юни, 19.00 ч.

Враца, Градска концертна зала

XL „МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН ФОРУМ“

Симфоничен концерт: „ЛАУРЕАТИ, опус 6 – МАЕСТРОТО И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ“

Диригент: Христо Павлов

Опус 6 на цикъла „Лауреати“ ще срещне публиката със студентите на Марио Хосен. Концертната програма „Маестрото и неговите последователи“ е достойното заключение на традиционния за Симфониета-Враца почин за подкрепа на младите дарования в пътя им към световните сцени