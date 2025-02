Християна Стоименова и Ивелина Колева: Защо “Мъртвешки танц” е актуален и днес?

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с актрисата Християна Стоименова и режисьорката Ивелина Колева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Спектакълът “Мъртвешки танц” от Аугуст Стриндберг ще бъде показан в пространството на Червената къща в София. Събитието предстои на 20 февруари от 19.30ч. Билети ще откриете в Ивентим.

“…късчета от книги и вестници, фрагменти от хора, парцали от празнични дрехи станали дрипи, досущ както и душата е скърпена с какви ли не парчета.”, така Аугуст Стриндберг определя своите “души” (характери), описани в неговите пиеси.

В един дом - “затворническа крепост”, изолиран на остров някъде в Швеция, Едгар и Алис посрещат отново Курт след години… На пръв поглед - класическия любовен триъгълник се оказва двигател за стихийните взаимоотношения, които се отприщват между тримата. Любов, омраза, гняв, лъжи и тайни танцуват бясно своя последен мъртвешки танц, а тишината е пронизана от саркастичния смях на демоните вътре в човека…

“Мъртвешки танц” 2024 (дипломен спектакъл) е съвременна театрална постановка с елементи на танцов, имерсивен театър и пърформанс, която цели да подчертае високата художествена стойност на драматургията. От 1920 г. насам са известни едва 5 постановки в България на тази пиеса.

Чрез жанра гротескна трагикомедия показваме непреходността на човешката природа и душевност, попаднали в капана на потисничество, изолация, токсична взаимоотношения и лична неосъщественост. Проследяваме деформацията на индивида под въздействието на диаметралността "любов - омраза", доказвайки и съществуването на зависимост към насилието във всичките му проявления.

“Накрая остава само толкова, колкото да напълниш ръчна количка и да наториш една градинска леха.” (“Мъртвешки танц” от А. Стриндберг, превод Вера Ганчева)

Участват:

Алис - Християна Стоименова

Курт - Михаил Иванов

Капитана - Мартин Герасков

Режисьор: Ивелина Колева

Сценограф: Теодора Лазарова

Хореограф: Яница Атанасова

Композитор: Кристина Савова

С подкрепата на Фондация „СЛОВО И ДУХ” за предоставени авторски права по превода, Платформа Digital Art Culture, Национален студентски дом, Червената къща