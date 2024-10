"Повече за книгите": Пейо Мариновски поднася "Храна за Душата" в стихове и афоризми

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Пейо Мариновски, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 17 октомври 2024 година, в 19:00 часа, клуб "Карусел" в София ще бъде домакин на едно по-специално събитие. То е посветено на официалното представяне на новата книга със стихове и афоризми "Храна за Душата" от Пейо Мариновски. Творбата е въплъщение на мислите и чувствата на един необикновен автор, който съчетава в себе си страстта към поезията с дълбокото познание на бойните изкуства.

Пейо Мариновски е не само талантлив поет, а работи в сферата на компютърните технологии и е състезател по джудо, при това с черен колан - най-високата степен на овладяване на спорта. Той е изключително интересна личност, която съчетава любовта към активния живот с интереси в музиката и танците. Всичко това го прави наистина уникален в съвременните творчески среди. Неговата нова книга "Храна за Душата" не е само сборник с изящни стихотворения. Тя е и израз на дълбочината на човешкия опит и емоции, които авторът е събрал през годините и сега споделя с читателите.

Самото представяне на книгата ще бъде истинско празненство за сетивата. В програмата на събитието са включени специални изпълнения от младия гайдар Стефан Иванов, победител в "България търси талант”. Към неговата компания се присъединяват и редица професионални музиканти и талантливи танцьори. Резултатът ще бъде една празнична вечер, изпълнена с вдъхновение и креативност, в която всеки присъстващ ще има възможността да се потопи в уникалната атмосфера на поезията, музиката и танца.

Присъствието на такова мероприятие е изключително значимо,защото дава възможност не само да се насладите на поезията на Пейо, но и да се запознаете с разнородни артистични изяви. Те ще допринесат по незабравим начин за дълбочината на преживяването. Освен това, като гости на откриването ще можете да се срещнете и разговаряте с автора - наистина уникална възможност да разберете повече за вдъхновенията му и сложния, трънлив, но и вдъхновяващ процес на творене.

Организацията на представянето е замислена така, че всеки детайл да бъде изпипан и да допринесе за незабравимо изживяване. Атмосферата на клуб "Карусел" в комбинация с артистичните изпълнения обещава вечер, която ще остави трайни спомени у всички посетители.

Пейо Мариновски с нови, още по-зрели, проникновени и каращи ни да се замислим стихове и афоризми. В третата си книга той се фокусира върху важността не само да преживяваме, но и да споделяме емоциите си, както и да търсим любовта и да я даваме. С красиви стихове и вълнуващи мисли, Пейо ни предизвиква да бъдем по-отворени да изразяваме вътрешните си бури. Не пропускайте възможността да се насладите на прекрасните му творби и да нахраните и своята душа! - Христо Радичев