Хористите от Йейлския университет пристигат в София

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Юнис Оу- музикален директор на хоровия състав Yale Whiffenpoofs, Елайжа Лий- тур мениджър, Лукас Оланд- водещ на концертите /превод: Анджела Родел- президент на Клуба на Йейл в България/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Предстои специален концерт на Yale Whiffenpoofs – най-старият и най-известен студентски акапелен състав в света и една от най-престижните музикални традиции на Йейлския университет! В състава участват едни от най-добрите певци от хоровете на университета, които ежегодно изнасят над 200 концерта по света.

В концерта ще се включат още Фолклорен хор „Елица“ и Камерен хор при НМУ „Любомир Пипков“ с диригент Славил Димитров – среща между американската акапелна традиция и богатството на българското хорово и фолклорно изкуство.

На 24 юни от 19.00ч. в Сити Марк арт център. Входът е свободен, но се изисква регистрация.

Всяка година 14 завършващи студенти от Йейл са избрани да бъдат част от Whiffenpoofs, най-старата и най-известна колежанска акапелна група в света. Основана през 1909 г., „Whiffs“ започва като завършващ квартет, който се среща за седмични концерти в Mary's Temple Bar, известната кръчма в Йейл. Днес групата се е превърнала в една от най-известните традиции на Йейл, с над век музикално превъзходство.

Пеейки смесица от стари мелодии от Йейл, джаз стандарти и други хитове от десетилетията, Whiffenpoofs изнасят повече от 200 концерта всяка година.

Характерните им облекла, които включват бяла вратовръзка и фрак, съчетани с ентусиазма и хумора на ансамбъла, са се превърнали в емблематични за публиката в цяла САЩ и по целия свят.

Снимка: Yale Whiffenpoofs

Whiffenpoofs са перфектно забавление за различни поводи, включително публични концерти, събития за набиране на средства и частни събития от всякакъв вид. Сред последните места за изпълнение на Whiffenpoofs са Carnegie Hall, Kennedy Center, Белия дом, Rose Bowl и Lincoln Center. Whiffenpoofs са достигнали до телевизионна аудитория от над 175 милиона души чрез участия в предаванията на NBC The Sing Off, The West Wing, The Today Show, 60 Minutes, Gilmore Girls, Jeopardy!, Saturday Night Live, финала на четвърти сезон на Glee и най-скоро в Hell’s Kitchen.

Whiffenpoofs /„Уифенпуфс“/ са пяли за множество действащи президенти на Съединените щати и са обикаляли над двадесет страни на шест континента почти всяка година през последните няколко години. Въпреки това, „Уифс“ винаги се чувстват най-у дома си в Йейл по време на постоянния си ангажимент в понеделник вечер в „Мерис“, където завършват всяка вечер с историческата песен „Whiffenpoofs“, изпълнена от знаменитости като Елвис Пресли, Бинг Кросби и Руди Вали.

Йейлският университет, основан през 1701 г., се намира в щата Кънектикът, в гр. Ню Хейвън, щата Кънектикът, североизточната част на САЩ. Той е от Бръшляновата лига, която обединява осем от най-известните университети в страната. ВУЗ-ът е сред най-известните частни университети в САЩ, което го прави третото висше училище, основано на територията на съвременните Съединени американски щати.