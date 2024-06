Директорът на „Dance ICONS“ – Вашингтон Владимир Ангелов представя книгата си "Ти, хореографът" в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с хореографа Владимир Ангелов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Проект ХЕЛИОС - хореографска експериментална лаборатория и иновативна образователна сцена има за цел да образова, подпомогне и култивира новата генерация съвременни български хореографи на XXI век в сферата на съвременния танц. Ръководител и водещ на проекта е Владимир Ангелов - хореограф, лектор и главен директор на Dance ICONS, Inc., USA. Проектът е насочен към млади хореографи от цялата страна, които работят в различни танцови жанрове, артистични направления и творчески институции – държавни, общински или независими.

Третото издание на ХЕЛИОС се провежда с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма “Създаване”, а партньори в организацията са сдружение “Хелиос – София”, Международната организация и професионална мрежа за хореографи „Dance ICONS“ – Вашингтон, РЦСИ „Топлоцентрала“ и Асоциацията за развитие на София.

Събитията са с вход свободен.

На 27 юни от 18ч. в РЦСИ "Топлоцентрала" ще бъде представена книгата "Ти, хореографът" от Владимир Ангелов. Това е най-актуалният наръчник за професионално развитие на хореографи. Книгата е на английски език и представя синтез от история, теория, философски и творчески практики в различните жанрове на сценичната танцова хореография. За да я напише авторът интервюира повече от 120 известни хореографи, работещи в различни жанрове и стилове, по целият свят. Представени са концепции, принципи и прийоми, които могат да бъдат приложени от младите творци, които започват да навлизат в изкуството на хореографията. Книгите е подходяща и за всички читатели, които се интересуват от изкуството на създаване на нови танци и използването на движението като израз на човешкото състояние. Водещ на представянето ще бъде Мила Искренова.

На 27 юни от 19.30ч. в РЦСИ "Топлоцентрала" ще се състои и представяне на експерименталните танцови творби на участниците в третото издание на творческата лаборатория за млади хореографи- Богдана Сергеева, Елена Маринова, Емилия Аврамова, Емилия Радичева, Изабел Миткова, Ина Гергинова и Марчела Димитрова.

Владимир Ангелов завършва през 1986 Националното училище за танцови изкуства в София. Танцува в балет „Арабеск“ и следва задочно философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1990 г. заминава за САЩ, където през 1996 г. се дипломира с Master of Arts от Американския университет във Вашингтон със специалност „Съвременна хореография“. Създава множество съвременни балетни постановки и работи с американски трупи като Атланта Балет, Аризона Балет, Индианаполис Балет, Ричмонд Балет, Сан Франциско Балет, Вашингтон Балет, както и с международни трупи като Алберта Балет – Канада, Балет Манила – Филипините, Националния балет на Мексико, Националния балет на Финландия, Токио Сити Балет – Япония и Мариински балет в Санкт Петербург, Русия.

От 2003 г. до 2009 г. е главен хореограф-балетмайстор на Вашингтонската национална опера в Кенеди център под ръководството на Пласидо Доминго. Работи пряко със световноизвестния тенор, който дирижира някои от постановките. От 2009 г. до 2014 г. работи като преподавател в Американския университет във Вашингтон, продължава активно да пътува и прави постановки в международен план. От 2015 г. е главен директор на първата в света Международната организация и професионална мрежа за хореографи, базирана в Вашингтон – Dance ICONS, Inc.