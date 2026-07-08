Хорът на софийските момчета и Хорът на момчетата от Филаделфия на една сцена

Хорът на софийските момчета и Хорът на момчетата от Филаделфия (САЩ) ще се срещнат на една сцена в София. Концертът ще се състои тази вечер, 8 юли, от 19.00ч. в концертната зала на Централния военен клуб, съобщиха от екипа на родната музикална формация.

Под диригентството на Александър Митев и Джефри Смит, младите изпълнители ще представят програма, която ще срещне българската и американската хорова традиция, казват от екипа. На пианото ще акомпанира Михаил Сребрев.

Хорът на момчетата от Филаделфия ще представи произведения от Джон Рътър, Елтън Джон, Робърт Хамилтън и др.

Хорът на софийските момчета ще изпълни програма, включваща църковнославянски произведения, творби и обработки на български и чуждестранни композитори, както и нови аранжименти на популярни песни, подготвени специално за публиката. В края на концерта двата хора ще се обединят в няколко съвместни изпълнения, подготвени по време на специален творчески уъркшоп, който ще се проведе в Дом на културата „Искър“ в столицата.

Специален акцент в събитието ще бъдат произведенията на българския художник Иван Тодоров, чиито картини ще бъдат представени пред публиката, уточняват от екипа.

Както Хорът на момчетата от Филаделфия, така и Хорът на софийските момчета са основани през 1968 година, което превръща настоящата среща в символичен диалог между две институции с близка история и обща мисия – възпитание чрез музика, казват организаторите.

Хорът на момчетата от Филаделфия е сред най-престижните момчешки формации в света. Под ръководството на диригента, композитор и пианист Джефри Смит, който е негов възпитаник и артистичен директор от 2004 година, съставът развива активна международна дейност с концерти на четири континента и сътрудничества с Оркестъра на Филаделфия, Операта и Балета на Филаделфия и редица други престижни институции. Известни като „Музикалните посланици на Америка“, хористите представят САЩ на международнит си турнета.

Съвместният концерт в София е първото голямо събитие от турнето на Хора на момчетата от Филаделфия в България и Румъния. След гостуването в столицата, съставът ще изнесе концерти в Епископската базилика в Пловдив, на Международния музикален фестивал „Варненско лято“ във Варна, както и в зала "Радио" в Букурещ заедно с Детския хор на Румънското радио.

Концертът е организиран от международната агенция Classical Movements, Сдружение „Хор на софийските момчета“, Народно читалище „Цар Борис Трети – 1928“ и Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“, като е под егидата на Y’s Men International – Район България в партньорство с Общинския културен институт Дом на културата „Искър“.