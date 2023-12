Хор на софийските момчета възстановява Коледния си концерт

Your browser does not support the audio element.

Традицията на коледните концерти на Хора на Софийските момчета продължава. Това стана ясно по време на заключителната пресконференция на фестивала "Момчетата пеят", чието трето издание завърши успешно през тази година.

На въпрос на Classic FM проф. Адриана Благоева разкри, че авторитетният хоров състав ще изнесе Коледния си концерт на 23 декември (събота) от 11.30 часа в Концертната зала на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров". Вход свободен!

В програмата ще има премиерно изпълнение на произведение от Атанас Атанасов, написано специално за Хора на Софийските момчета, както и български коледарски песни, популярни коледни песни и творби, създадени от Ал.Текелиев, П.Льондев и др. В концерта ще вземат участие Стефани Кръстева - сопран и Мирослав Димов- ударни инструменти

Организаторите на събитието ви приканват да се пренесете в света на музиката и "да посрещнем заедно магията на Коледа по-вълнуващо от всякога".

В концерта ще вземат участие Стефани Кръстева - сопран и Мирослав Димов- ударни инструменти