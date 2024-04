Хор „Бодра смяна“ ще отбележи 100 години Лиляна Бочева с концерт и книга

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с бившите хористки на "Бодра смяна" проф. Минка Златева - дългогодишен преподавател във ФЖМК към СУ "Св.Климент Охридски" и Ани Алашка - съставител на книгата "Лиляна Бочева- Златната епоха на "Бодра смяна"", разположено в звуковия файл под главната снимка!

С тържествен концерт ще бъдат отбелязани 100 години от рождението на дългогодишен ръководител и диригент на световноизвестния български хор „Бодра смяна“ Лиляна Бочева. Това съобщават от емблематичната столична хорова школа. Събитието се организира от Националния дворец на децата и бивши хористи на „Бодра смяна“ и ще е на 13 април 2024 г., събота, от 16.00 до 18.00 часа, в Камерна зала „България“ в столицата.

Обичани песни в изпълнение на настоящите хористи на „Бодра смяна“ ще зарадват публиката, а в последната част на концерта с изпълнения ще се включат и бивши бодросменци. Между отделните части ще бъде представена книга, посветена на Лиляна Бочева, издадена по инициатива и със средства на бившите хористи на „Бодра смяна“ и с подкрепата на Националния дворец на децата.

В сборника „Лиляна Бочева. Златната епоха на „Бодра смяна“ са поместени отзиви от изтъкнати музиканти-професионалисти – почитатели на изкуството на Бочева от целия свят. Български диригенти, композитори и изследователи анализират нейния творческия път, осеян с много изпитания, но и с ненадминати до днес художествени постижения. Бивши хористи споделят с признателност най-съкровени спомени, забавни случки и трагикомични ситуации, запомнящи се уроци за музиката и живота. Избрани материали от печатните и електронни медии, сред които статии, филми, предавания и интервюта, допълват многообразието от гледни точки. В галерията със снимки са запечатани паметни моменти от епохата на Лиляна Бочева. Всички бодросменци от различни поколения, с различни професии и съдби, разпръснати по близки и далечни краища на земята, остават завинаги свързани с Лиляна Бочева и „Бодра смяна“ чрез музиката, поезията и неизменния стремеж към съвършенство.

Лиляна Бочева е родена на 12 април 1924 г., в Горна Оряховица. Тя е сред най-значимите български световно признати хорови диригенти, продължител на делото на своя баща Бончо Бочев – основоположник на детското школувано пеене у нас. През годините Лиляна Бочева работи в създадения от него хор „Бодра смяна“ като пианист-акомпанятор, корепетитор, диригент, организатор. Предана, жертвоготовна и несломима, тя не само наследява хоровата школа, а създава изцяло нов етап в нейното развитие. Под нейно ръководство „Бодра смяна“ печели първи награди на най-престижните международни музикални форуми, осъществява турнета в различни страни и континенти, както и множество записи. В своя сплотен, отлично организиран и преуспяващ колектив Лиляна Бочева учи на музика и възпитава няколко поколения певци. Те я описват като строга и изискваща, но същевременно всеотдайна и грижовна. Единодушно определят като „златна“ епохата на нейното ръководство, „златно“ е детството на нейните възпитаници, „златна“ е дирята ú в хорово-певческото изкуство, „златно“ е наследството от музика, което ни завещава. Лиляна Бочева напуска този свят през 2005г.

Припомняме ви, че хоровият диригент и музикален педагог Бончо Бочев, родоначалник на детското хорово пеене в България (1899-1975) е роден в село Поликраище, Великотърновско. През 1923 г. пристига в София и става учител по музика в училище "Антим I". През 1939 г. Бончо Бочев създава хор "Софийските славейчета", който през 1946 г. прераства в хор "Бодра смяна", но за рожден ден на хора е приета датата 1 януари 1947 г. Бончо Бочев е диригент на хор "Бодра смяна" до смъртта си през 1975 г. Под негово диригентство хор "Бодра смяна" изпълнява за първи път произведенията на редица български композитори, популяризира творбите на световната класическа и модерна музика. През 1968 г. хорът е удостоен с диплом от Би Би Си – Лондон за най-добър детски хор в света. Заедно с хор "Бодра смяна" Бончо Бочев получава признание за творчеството си като лауреат на множество международни награди. Докато е диригент, хорът има 12 първи награди, сред които авторитетната награда от анонимния хоров конкурс на Би Би Си през 1974 г. През 1953 г. той основава и ръководи Хора на софийските девойки, в чийто състав включва хористки от "Бодра смяна" след излизането им от детския състав. Лауреат на Димитровска награда (1952). Удостоен със званието "Народен артист" (1963). Носител на орден "Кирил и Методий" първа степен (18 май 1957, септември 1959, 1961), на орден "Георги Димитров" (1969).