Хитови комедии на Варненския театър ще гостуват в София

Една от най-гледаните комедии на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ Варна – „Клетка за пеперуди“, гостува на 18.11 в Младежки театър „Николай Бинев“. Зрелищната постановка на режисьора Атанас Атанасов е по пиесата на Жан Поаре с оригинално заглавие „Клетка за птици“, която е театрален хит от години и по сюжета е сниман едноименният филм с Робин Уилямс и Джийн Хекман.

Историята, в която синът на гей двойка кабаретни артисти (в ролите – Стоян Радев и Симеон Лютаков) се влюбва в дъщерята на консервативен политик, гарнирана с много смях, музика, танци, пера и пайети, е сред абсолютните фаворити на зрителската аудитория.

За спектакъла екипът на Варненския театър е отличен с Награда Варна през 2022 г. за ярката интерпретация на комедията и за убедителното актьорско присъствие на съвременната театрална сцена. За ролята си в „Клетка за пеперуди“ актьорът Станислав Кондов получава номинация за Златен Кукерикон 2023 за Млада надежда, а режисьорът Атанас Атанасов е удостоен с наградата за режисура на алтернативното жури на Международния фестивал на комедийния и сатиричния спектакъл в Габрово 2023. През 2024 спектакълът печели големите награди на фестивала „Театър, обичам те!“ в Хасково – голямата награда за поддържаща женска роля за Веселина Михалкова и голямата награда за поддържаща мъжка роля за Велизар Емануилов.

На 19.11 в Сатиричен театър „Алеко Константинов“ столичните зрители ще се смеят с неповторимите граовски герои на комедията „Муа у Тупан“ от Боян Папазов, с режисьор Николай Кенаров. Необикновената история представя света и важните житейски избори чрез персонажите на едно село – Граово, които поемат по умния и по глупавия път, за да разсмеят до сълзи публиката.

Весел микс от фолклор, метафори, комично поднесена философия, колоритна сценография и невероятни актьорски превъплъщения, „Муа у тупан“ е нестандартен спектакъл, който се помни дълго, а шопският диалект в интерпретация на варненската трупа е специален бонус към театралното преживяване.