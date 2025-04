HIGHLIGHTS показва най-доброто от Балет "Арабеск"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с директора на балет "Арабеск" Боряна Сечанова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Снимка: Светослав Николов

На 29 април световната танцова общност отбелязва своя професионален празник. Датата е избрана в чест на великия френски реформатор Жан-Жорж Новер, който се счита за „баща“ на балета (29.04.1927- 19.10.1810). Приятно е да си спомним, че този паметен ден бе учреден именно в България, на заседание на Постоянния танцов комитет при Международния театрален институт на ЮНЕСКО (1978 г.).

В навечерието на Международния ден на танца, Балет „Арабеск“ ще представи HIGHLIGHTS, програма, съдържаща фрагменти от едни от най-значимите спектакли на трупата. Многообразието от различни танцови стилове, авторски хореографии, впечатляваща сценична среда, допълнени с музикални произведения на класически и съвременни композитори създават празник за сетивата и респектират с умението на танцьорите да преминават от една миниатюра в друга, демонстрирайки висок професионализъм и артистично майсторство.

В програмата на Гала-вечерта ще видите фрагменти на чужди и български хореографи, работили с трупата през последните години: Капка в океана, музика – Добринка Табакова, хореография – Антъни Мидълтън (Великобритания); The Lonely people / Самотници, музика - Сергей Рахманинов, хореография - Мириам Енгел (Израел; Дневникът на Дракула, музика – Георг Фридрих Хендел, хореография - Мила Искренова; Пандора, музика – Петър Дундаков, хореография – Боряна Сечанова; Свободно разположени мисли музика: Сократис Синопулос Квартет, Макс Рихтер, хореография – Аршак Галумян (Германия); Двойственост, музика – Астор Пиацола, хореография – Лиз Лий (Великобритания); В началото и завинаги, музика – Антонио Вивалди, хореография – Ангелина Гаврилова; Късна история, музика – Макс Рихтер, хореография – Филип Миланов; Бла, бла… , музика – Джони Транк и Джус ансамбъл, хореография – Морис Кози (САЩ); Данцон 2, музика - Артуро Маркес , хореография - Боряна Сечанова; Болеро, музика – Морис Равел, хореография – Маргарита Арнаудова.

Билети на касата на Музикален театър (029431979) или online: https://epaygo.bg/4286808466