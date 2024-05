ХХ фестивал на изкуствата „Борис Христов“ в София и Пловдив отбелязва 110-годишнината на великия певец, педагог и дарител

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с директора на Националния музей "Борис Христов" Елена Драгостинова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Двадесетият фестивал на изкуствата „Борис Христов“ е посветен на 110-годишнината от рождението на Борис Христов“. Той е продължение на традицията, която бе поставена преди 20 години – да бъде следван заветът на великия оперен артист в неговия дом да намират място за изява млади талантливи артисти, да се съюзяват различните изкуства, да се осъществява връзка между поколенията.

Една от целите на празника е по пряк и косвен начин да утвърждава паметта за личността на Борис Христов като творец, педагог и дарител. Фестивалът избягва мемоарното патетично възвеличаване, а се опира преди всичко на документалния разказ за добродетелите му, за творческите и педагогическите му принципи.

Музеят „Борис Христов“ привлича за участие ученици на Борис Христов, които в момента се намират на различни етапи от творческите си търсения и имат свой индивидуален артистичен път и поглед към общуването си с голямата личност. Те, освен че участват в художествените изяви, разказват за знаменития си педагог.

Баритонът Георги Петков например, е устоял на изпитанията, поднесени от съдбата и – подобно на Борис Христов - е възродил артистичната си кариера като се е отдал на вокалната подготовка на млади таланти. В своята изява той ги представя и едновременно им партнира.

Басът Пламен Бейков с изследователска страст е събрал вокалните произведения на български композитори, които по искане на Борис Христов са му били изпращани. Желанието на големия родолюбец е било да стане „Посланик на българската песен“. Пламен Бейков събира и изследва тези партитури, които са с ремарките на самия Борис Христов и ги представя на публиката в свое изпълнение. То е съчетано с изпълнението и на шедьоврите на Александър Гречанинов – друг предпочитан автор от Борис Христов.

Сопраното Мариана Цветкова – носител на международни награди и прима на Софийската опера разказва за Борис Христов с присъщото си чувство за хумор – дори, когато става дума за драматични моменти по време на уроците на Маестрото. Присъщо й е и чувството за колегиалност – затова е поканила за своята изява и други звезди от оперната сцена – Гергана Русекова, Рада Тотева, Владимир Маринов и виртуоза на акомпанимента Милен Станев.

Така в програмата на проекта присъстват акценти, които могат да изградят въображаем образ на Борис Христов. Тук са съчетани родолюбието и космополитизма, благородството и твърдостта в отстояването на творческите принципи, верността към оригинала и свободата на интерпретаторските проникновения, изследователската страст и монолитността в извайването на образи. Фестивалът подчертава тези качества чрез представянето на ценностите, към които се придържат неговите следовници от следващите поколения.

Двадесетият фестивал следва линията на обединяване на изкуствата – така, както Борис Христов е събирал в сценичната си изява познанията за своето „ято от изкуства“ и тяхното единство, което умножава силата им. Затова в програмата на Фестивала са вплетени няколко изложби на различни поколения творци - от младите дизайнери в областта на костюма и графичното оформление до майсторите като Вихрони Попнеделев, Греди Асса, Стели Грънчаров, Светла Радулова, Татяна Харизанова, Иван Хаджийски, Николай Бузов, Иван Тотев, Валентин Щинков. Изложбата развива идеята за обмен и партньорство с галерия „Интро“ – така, както през 2023 г. бе осъществена общата изложба „Рисунката“. Тя бе израз на взаимосвързаност между културните институти в малката отсечка на ул. „Цар Самуил“ между „Алабин“ и „Солунска“. И същевременно е красноречив символ на някогашната традиция домът на Борис Христов да бъде притегателен център за артистична изява.

За първи път фестивалът се разширява като място и време. Регионалния исторически музей – Пловдив и Музеят „Борис Христов“ представят шест елитни събития в Зала „Съединение“, от 13 май до 18 май. Тук участват известните вокални формации като „Спектрум“ и CANTANTI DAI MONTI VERDI, лауреатите на международни награди Аглея Канева и Александър Вичев, по достоен начин се присъединяват и други съграждани на Борис Христов като пианистът Томислав Вичев, певицата Марта Кукуларова, цигуларят Мичо Димитров. В родния град на Борис Христов Музеят „Борис Христов“ ще гостува и с изложбата „Рим. Борис Христов“ на Светослав Чулин, както и с филма „Сбъдване на мечти“, който разказва за желанието на Борис Христов софийският му дом да бъде място за процъфтяване на таланта. Филмът със сценарист Елена Драгостинова и режисьор Йордан Бойчев разказва и за осъществяването на тази мечта в наши дни.

След пловдивската част изтъкнати творци от Пловдив гостуват в София. Сред тях е кураторката Донка Налбантова, която представя своето изследване за художниците, които са рисували и извайвали Борис Христов. Художничката Антония Маринова представя своята фотографика и въвежда публиката в творческата си лаборатория чрез творческата работилница, която ръководи в Музея „Борис Христов“. Сред изтъкнатите гости от Пловдив е Цвятко Сиромашки – автор на маската на Борис Христов пред Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив. Той е и дарител на Музея в София. Неговата творба „Духовен мост“ краси Градината на Борис Христов.

Както винаги фестивалът спазва традицията и на 18 май – ден на рождението на Борис Христов, празничната поредица се открива в Музея „Борис Христов“ с музикален маратон на млади певци и инструменталисти.

В дните до своя финал на 1 юли Фестивалът поставя акцент и върху изявата на творческите фамилии – каквито са пианистите Томислав Вичев и синовете му – лауреатите на международни конкурси – Виктор Вичев – пиано и Александър Вичев – перкусия. Във фестивалната програма присъстват и вече споменатият Пламен Бейков и неговите синове – също певци – Константин Бейков и Георги Бейков.

Фестивалът следва дългогодишната политика на Музея „Борис Христов“ за популяризиране на българската музика и поставянето й в широкия контекст на световната култура. В настоящия фестивалм българската музика присъства равностойно в програмите на Ани Линчева, Александрина Стоянова – Андреева и Антония Стоянова, Цветелина Малджанска и Ромео Смилков, на Пламен Бейков и Божена Петрова, на Виктор Вичев. Тази устойчивост в изискванията на Фестивала вече дава своите плодове в стремежа на изпълнителите да откриват нови светове в съвременната българска музика, да ентусиазират аудиторията и да й откриват нови хоризонти.

По традиция фестивалът отрежда част от своята програма за концертите на най-малките. В уютната обстановка на Музея “Борис Христов” те правят първите си стъпки пред публика, в концертна зала. Тази поредица от фестивала е и своеобразна панорама на част от българските музикални педагози.

Двадесетият фестивал осъществява своята мисия да привлича нови публики и да възпитава вкус към многообразието и осъзнаването на националните постижения като част от световните.

Двадесетият фестивал на изкуствата „Борис Христов“, използва празничния повод, за да напомни за своята мисия, свързана с екологията. Както винаги – на 18 май - денят на рождението на Борис Христов Музеят приканва своите гости вместо да си купуват билет – да донесат живо растение за Градината на Борис Христов. Чрез редица инициативи и перфектната си поддръжка това място сега е оазис в оживения град. Нещо повече – с примера си ентусиазира и други съседски пространства да бъдат облагородявани. „Двадесети фестивал на изкуствата „Борис Христов“ ще се придържа към минимално използване на хартия и пластмаса и ще поощрява посетителите да подаряват живи цветя на изпълнителите.

Редица от изявите, включени в проекта ще бъдат под открито небе, в Градината на Борис Христов.