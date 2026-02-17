В ефир

Pop out player
7

Програма
Новини
Отиде си световноизвестен експерт по творчеството на Бах

Отиде си световноизвестен експерт по творчеството на Бах

Хелмут Рилинг

Публикувано на 17.02.2026

През целия си живот той тясно свързва името си с това на Йохан Себастиан Бах. Хелмут Рилинг е основател на Баховия Колегиум Щутгарт (1965), Орегонския Бахов фестивал (1970) и Международната Бахова академия Щутгарт (1981), като всички те са фокусирани върху изпълнението и разпространението на музиката на Лайпцигския кантор.

Роденият в Щутгарт през 1933 г. Рилинг изучава орган, композиция и хорово дирижиране в Музикалния университет в Щутгарт. В началото на кариерата си (1954 г.) той основава първия си хор, Gächinger Cantorei. От 1965 до 1969 г. е професор по хорово дирижиране във Франкфуртския музикален университет.

Рилинг записва два пъти всички кантати и хорова музика на Бах със своя Бахов Колегиум Щутгарт. Тези записи по-късно формират основата на Hänssler Classics Bach Edition.

Въпреки това, експертният му опит се простира и върху други репертоари, особено хоровия репертоар от епохата на романтизма, както се вижда в обширната му дискография. През 1988 г. той дирижира световната премиера на „Меса за Росини“ - реквием, композиран в чест на първата годишнина от смъртта на Росини и състоящ се от тринадесет произведения, написани от тринадесет различни музиканти. Участвал е и в изпълнението на репертоар от 20-ти век (Бритън, Пендерецки и др.).

За работата си той получава множество награди и отличия, като например музикалната награда „Херберт фон Караян“ (1970 г.) и медала „Бах“ на Баховия фестивал в Лайпциг (1984 г.). Рилинг почина на 11 февруари 2025г. на 92-годишна възраст.

Ключови думи:
© Радиокомпания Си.Джей ООД. Всички права са запазени.