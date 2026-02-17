Отиде си световноизвестен експерт по творчеството на Бах

През целия си живот той тясно свързва името си с това на Йохан Себастиан Бах. Хелмут Рилинг е основател на Баховия Колегиум Щутгарт (1965), Орегонския Бахов фестивал (1970) и Международната Бахова академия Щутгарт (1981), като всички те са фокусирани върху изпълнението и разпространението на музиката на Лайпцигския кантор.

Роденият в Щутгарт през 1933 г. Рилинг изучава орган, композиция и хорово дирижиране в Музикалния университет в Щутгарт. В началото на кариерата си (1954 г.) той основава първия си хор, Gächinger Cantorei. От 1965 до 1969 г. е професор по хорово дирижиране във Франкфуртския музикален университет.

Рилинг записва два пъти всички кантати и хорова музика на Бах със своя Бахов Колегиум Щутгарт. Тези записи по-късно формират основата на Hänssler Classics Bach Edition.

Въпреки това, експертният му опит се простира и върху други репертоари, особено хоровия репертоар от епохата на романтизма, както се вижда в обширната му дискография. През 1988 г. той дирижира световната премиера на „Меса за Росини“ - реквием, композиран в чест на първата годишнина от смъртта на Росини и състоящ се от тринадесет произведения, написани от тринадесет различни музиканти. Участвал е и в изпълнението на репертоар от 20-ти век (Бритън, Пендерецки и др.).

За работата си той получава множество награди и отличия, като например музикалната награда „Херберт фон Караян“ (1970 г.) и медала „Бах“ на Баховия фестивал в Лайпциг (1984 г.). Рилинг почина на 11 февруари 2025г. на 92-годишна възраст.