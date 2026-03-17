Хасан и Ибрахим Игнатови спечелиха награда в Швейцария и започват национално турне в България

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Хасан, Ибрахим и Дениз Игнатови, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Младите виртуози на пианото Хасан и Ибрахим Игнатови започват Национално концертно турне под надслов „Приказки в Ноти“ в България.

Първият концерт е на 18.03 във ФКЦ – Варна.

Следващите дати са:

– 19.03 – „Органова зала“, гр. Добрич

– 20.03 – зала „Катя Попова“, гр. Плевен

– 26.03 – зала „Сливен“, гр. Сливен

– 18.04 – зала „Филхармония“, гр. Русе

Музикантите се завърнаха от Швейцария, където покориха престижен международен конкурс за пианисти.

Хасан и Ибрахим Игнатови са родени на 15 декември 2003 г. в Шумен. Получават първите си музикални напътствия от техния баща Денис Маринов. По-късно през 2011 г. започват да изучават пиано при Маринела Маринова. Понастоящем са студенти в Маастрихтската Консерватория.

Хасан и Ибрахим имат богата концертна дейност, участия в различни телевизионни предавания, както в България, така и в чужбина – САЩ, Великобритания, Германия, Австрия, Франция, Нидерландия, Малта, Полша, Русия, България, Турция, ОАЕ, Северна Македония и др.

Издават първия си сборник с авторски произведения едва на 11-годишна възраст.

След тежък кастинг измежду всички пианисти в България, те бяха избрани да представляват България на Детската Евровизия 2014, заедно с Крисия Тодорова, където завоюваха 2-ро място.

Хасан и Ибрахим са носители на Почетния Знак на Президента на Р. България Росен Плевнелиев, също така и наградата ,,Достоен Българин”. Освен това са почетни граждани и носители на Златната Значка на гр. Шумен.