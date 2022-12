Хърватският саксофонен квартет „Папандопуло“ гостуват с концерт в София и в студиото на Classic FM

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече в интервюто на Георги Митов-Геми с Гордан Тудор, алт саксофон и Горан Юркович, тенор саксофон от квартет "Папандопуло"- Хърватия, в превод на Анастасия Виденова, разположено в звуковия файл!

Посолството на Република Хърватия в Република България организира концерт на хърватския саксофонен квартет „Папандопуло“ по повод 30 години от установяването на дипломатически отношения между Хърватия и България.

Концертът ще се състои на 15 декември 2022 г. (четвъртък) от 18:00 ч. в Концертната зала на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с вход свободен.

Квартет „Папандопуло“ са един от водещите квартети на своето поколение, в състав: Никола Фабиянич, сопран саксофон, Гордан Тудор, алт саксофон, Горан Юркович, тенор саксофон и Томислав Жужак, баритон саксофон. Описват ги като „най-доброто, което може да се случи на композиторите“ с изпълнения, балансиращи „превъзходна музикалност“ и „изключителна посветеност“.

Четиримата саксофонисти отдават особено значение на популяризирането на съвременна музика от хърватски и чуждестранни автори и пътуват по цяла Европа и САЩ в забележителна поредица от повече от 300 участия. Изнасяли са концерти в някои от най-важните зали по света като „Карнеги Хол“ в Ню Йорк и в Берлинската филхармония.

Квартетът е носител на награди на някои от най-престижните конкурси и фестивали за камерна музика: първа награда и Гранд При на „3rd International Berliner Music Competition“ (2019), след това златeн медал на „Vienna International Music Competition“ (2021). Последния си международен успех квартет „Папандопуло“ бележи през 2022 г. със спечелването на първа награда и Гранд При на „6th Manhattan International Music Competition“.

Настоящият концерт е част от културната програма по случай отбелязването и на 30 години от международното признаване на Република Хърватия и се финансира от Министерството на външните и европейските работи на Република Хърватия.