Хърватската национална опера поставя "Ленън" за първи път в София

Продължавайки дългогодишното и ползотворно сътрудничество с Музикалното биенале Загреб, което датира от самото начало на този международен фестивал, Хърватският национален театър в Загреб, в копродукция с MBZ, представи световната премиера на операта „ЛЕНЪН“ от известния хърватски композитор Иво Йосипович.

Премиерата се състоя на 22 април 2023 г. на главната сцена на ХНТ в Загреб. Световната премиера на „ЛЕНЪН“ беше дирижирана от Иван Йосип Скендер и режисирана от Марина Пейнович.

Вдъхновен от съдбата на Джон Ленън, един от най-емблематичните членове на Бийтълс, Йосипович създава дълбоко емоционално оперно произведение. След като Марина Бити завършва либретото, композиторът започва да създава история, която преплита сюрреалистични елементи с реални фигури от живота на Ленън, включително неговия убиец. Операта изследва психологическите и емоционални сложности на участващите личности, поставяйки натрапчивия въпрос: как един всеотдаен почитател се превръща в убиец на човека, когото някога е обожавал?

Операта „ЛЕНЪН“ беше посрещната с изключителен прием от публиката и признание от критиката — всички представления в Загреб бяха напълно разпродадени. Този музикален спектакъл носи широк спектър от емоции, от радост и любов към музиката до тъга, самота и борбата да се изправиш пред собствените си вътрешни демони.