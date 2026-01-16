Ханс Цимер и Bleeding Fingers ще създадат изцяло нова музика за „Хари Потър"

Ханс Цимер и Bleeding Fingers ще създадат изцяло нова музика за HBO Original сериалa „Хари Потър". „Музикалното наследство на „Хари Потър“ е отправна точка и вдъхновение за композитори по целия свят и за нас е истинска чест да станем част от такъв забележителен екип в проект от подобен мащаб. Това е огромна отговорност, която приемаме изключително сериозно. Магията е навсякъде около нас - често съвсем близо, но сякаш недостижима. Както и в света на „Хари Потър“, всичко започва с това да я потърсиш. С тази музика се надяваме да доближим публиката още малко до магията, като същевременно отдадем заслужена почит на всичко, което е било създадено преди нас“, споделят Ханс Цимер, Кара Талви и Анже Розман.

За Ханс Цимер:

Ханс Цимер е автор на музиката към повече от 500 проекта във всички медийни формати, които общо са реализирали над 28 милиарда долара приходи в световния боксофис. Той е носител на две награди „Оскар®“, три „Златен глобус®“, четири награди „Грами®“, награда American Music Award, има седем номинации за „Еми®“ и една номинация за „Тони®“. Сред най-знаковите му творби са „Дюн“, “Дюн: Част втора”, „Топ Гън: Маверик“, „Смъртта може да почака“, „Интерстелар“, трилогията „Черният рицар“, „Генезис“, „Последният самурай“, „Гладиатор“ и „Телма и Луиз“. Той също композира музиката за оригиналния филм на Apple „F1: Филмът“, продуциран от Джери Брукхаймър, който се превърна в най-касовия спортен филм в историята. Освен с награждаваните си композиции, Ханс Цимер е и изключително успешен концертен артист и през пролетта на 2026 г. ще завърши европейската част от турнето си Hans Zimmer Live.

Снимка: Warner Bros Discovery Bulgaria

За Bleeding Fingers:

Bleeding Fingers Music, носител на награда „Еми®“ и номиниран за „Грами“ и БАФТА, е колектив от изключителни композитори, които създават първокласна оригинална музика за кино, телевизия и мултимедийни проекти. Компанията е съоснована от Ханс Цимер, Ръсел Еманюел и Стивън Кофски и се ръководи от убеждението, че сътрудничеството е ключът към иновациите и че изключителната музика се ражда, когато артистите са насърчавани да бъдат смели, експериментални и творчески щедри. С 25 високотехнологични студиа и първокласен продуцентски екип, Bleeding Fingers осигурява създаването на музика на най-високо ниво, като непрекъснато предизвиква установените стандарти. Повече информация можете да намерите на BleedingFingersMusic.com, както и в официалните им профили в Instagram и Facebook.

Сценарист и изпълнителен продуцент на “Хари Потър – сериалът” е Франческа Гардинър. Марк Майлъд е изпълнителен продуцент и режисьор на няколко епизода. Продукцията е на HBO, в сътрудничество с Brontë Film and TV и Warner Bros. Television. Изпълнителни продуценти са Дж. К. Роулинг, Нийл Блеър и Рут Кенли-Летс от Brontë Film and TV, както и Дейвид Хейман от Heyday Films.

“Хари Потър – сериалът” ще дебютира през 2027 г. в стрийминг платформата HBO Max там, където услугата е налична, включително в Германия и Италия, където платформата стартира наскоро, както и във Великобритания и Ирландия, където стартирането на услугата е официално потвърдено за края на март.