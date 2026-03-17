Хърватската кинорежисьорка Хана Юшич: "Музиката във филмите е отделен пласт"
На 17.03.2026г. от 18:00 ч. в Кино Одеон и на 18.03.2026г. от 13:00 ч. в Евро синема в рамките на Балканския конкурс на 30-тия София филм фест.
Публикувано на 17.03.2026
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с хърватската кинорежисьорка Хана Юшич/превод: Петриела Бачева/, разположено в звуковия файл под главната снимка!
На 17.03.2026г. от 18:00 ч. в Кино Одеон и на 18.03.2026г. от 13:00 ч. в Евро синема ще видите лентата „И Бог няма да помогне“ на Хана Юшич в рамките на Балканския конкурс на 30-тия София филм фест. "Направих филм с напълно измислена история, която се развива в началото на 20 век", призна хърватската кинорежисьорка пред Classic FM. "По това време доста хърватски овчари заминават за Чили поради бедността", припомня тя. "Когато заминах за Чили, усетих, че се отнасят към мен като към сънародник. Те говорят по-стар вариант на хърватския език, който говореше баба ми. Тази общност има запазено културно наследство и пазят хърватските песни и танци", подчерта Юшич.
С „И Бог няма да помогне“ (God Will Not Help), втория си пълнометражен филм като сценарист и режисьор, Хана Юшич отвежда зрителите към миналото и разказва за странни отношения между хора в отдалечени планински територии. Една жена се появява изневиделица, за да погребе костите на мъжа си – най-големият брат в семейство овчари, емигрирал преди много години в Чили. Недоверчивите братя и сестра им трябва да направят своя избор дали да приемат твърденията на пътешественичката, или да се опитат да стигнат до истината, без да изпитват страх. Копродукцията между Хърватия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Словения бе показана премиерно през 2025г. в Локарно, където актрисите Мануела Мартели и Ана Мария Веселчич бяха удостоени с приза за най-добро актьорско изпълнение.
Когато една нощ Тереза се появява в дома на семейство Митрович, нейното пристигане – без да е поканена или очаквана – е толкова драматично, колкото гръмотевична буря в планината. Неочакваната гостенка е предприела трудно пътуване с кораб от Чили, но сякаш идва от друга галактика. Във всеки случай, на единствения човек в къщата – Милена, тя изглежда като „паднала от небето“. Милена е оставена от братята си да се грижи за стопанството през лятото, докато те са със стадата си на по-малко пресъхнали земи. Терезa носи шокиращата новина, че е съпруга на Марко, най-големият емигрирал син на семейството, който е загинал в пожар и чиито кости тя е донесла, за да ги погребе. Поне такава е нейната версия – и ще отнеме известно време, докато истинските факти се разкрият.
Хана Юшич е родена в Шибеник, Хърватия. Завършила е режисура в Академията за драматични изкуства в Загреб. Досега е написала сценариите и режисирала няколко късометражни филма, сред които Мраз (2011), Терариум (2012) и Загреб Хонолулу (2014). Автор е на сценария за хитовия детски филм Загадъчното момче (2013). Премиерата на дебюта ѝ като сценарист и режисьор на пълнометражния филм Не ми гледай в чинията (2016) е на филмовия фестивал във Венеция.
Във филмографията й се открояват следните заглавия:
2010 Умници (Smart Girls) – къс.
2011 Мраз (Chill) – къс.
2012 Терариум (Terrarium) – къс.
2016 Трансмания (Transmania) – съреж.
2016 Не ми гледай в чинията (Quit Staring at My Plate)