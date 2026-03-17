Хърватската кинорежисьорка Хана Юшич: "Музиката във филмите е отделен пласт"

Когато една нощ Тереза се появява в дома на семейство Митрович, нейното пристигане – без да е поканена или очаквана – е толкова драматично, колкото гръмотевична буря в планината. Неочакваната гостенка е предприела трудно пътуване с кораб от Чили, но сякаш идва от друга галактика. Във всеки случай, на единствения човек в къщата – Милена, тя изглежда като „паднала от небето“. Милена е оставена от братята си да се грижи за стопанството през лятото, докато те са със стадата си на по-малко пресъхнали земи. Терезa носи шокиращата новина, че е съпруга на Марко, най-големият емигрирал син на семейството, който е загинал в пожар и чиито кости тя е донесла, за да ги погребе. Поне такава е нейната версия – и ще отнеме известно време, докато истинските факти се разкрият.

Хана Юшич е родена в Шибеник, Хърватия. Завършила е режисура в Академията за драматични изкуства в Загреб. Досега е написала сценариите и режисирала няколко късометражни филма, сред които Мраз (2011), Терариум (2012) и Загреб Хонолулу (2014). Автор е на сценария за хитовия детски филм Загадъчното момче (2013). Премиерата на дебюта ѝ като сценарист и режисьор на пълнометражния филм Не ми гледай в чинията (2016) е на филмовия фестивал във Венеция.

Във филмографията й се открояват следните заглавия:

2010 Умници (Smart Girls) – къс.

2011 Мраз (Chill) – къс.

2012 Терариум (Terrarium) – къс.

2016 Трансмания (Transmania) – съреж.

2016 Не ми гледай в чинията (Quit Staring at My Plate)

2025 Господ няма да помогне (God Will Not Help)