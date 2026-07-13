Густаво Дудамел организира благотворителен концерт за жертвите на земетресенията във Венецуела

Прочутият венецуелски диригент Густаво Дудамел обяви благотворителен концерт за жертвите на земетресенията във Венецуела. Събитието, наречено „Концерт за Венецуела“, ще се проведе на 23 август в Hollywood Bowl с участието на Лосанджелиската филхармония.

По-долу е съобщението, което Дудамел сподели в социалните си мрежи:

"На 23 август ще изнеса участието си с Лосанджелиската филхармония в „Концерт за Венецуела“ в Hollywood Bowl, за да събера средства за общностите, засегнати от опустошителните земетресения.

Венецуела винаги ще бъде моят дом и мислите ми са винаги със семействата, чийто живот е променен завинаги от тази трагедия. Страданието е огромно, но също толкова огромни са силата и устойчивостта на нашия народ.

Този концерт в Hollywood Bowl е покана да се обединим и да превърнем състраданието си в действие. Чрез сътрудничеството си с Програмата на ООН за развитие и Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите можем да помогнем да се гарантира, че спешната хуманитарна помощ достига до тези, които най-много се нуждаят от нея, като същевременно подкрепяме дългосрочните усилия за възстановяване.

Всеки човек, който се присъедини към нас, и всеки дар е напомняне за народа на Венецуела, че не е сам. Заедно, чрез музика, щедрост и надежда, ще помогнем на страната ни да се излекува и възстанови".