Гуидо Ведовато от Международния салон Интуитив се вдъхновява от Енио Мориконе

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с известния италиански художник Гуидо Ведовато /дублаж: Светослав Николов/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Четвъртото издание на Международния салон Интуитив – България, което продължава до 13 юни, събира 115 художници от 22 страни. Той посреща ценителите на наивистичното и интуитивното изкуство в галерията на Съюза на българските художници на улица Шипка 6 в София. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Създаване и разпространение – малки проекти“. Организатори са Арт Галерия Папийон и Салон за наивистично и интуитивно изкуство – музейна експозиция в ХГ „Вълчо Вълчев“, Белоградчик, а bTV Radio Group е медиен партньор.

В рамките на Четвъртия международен салон Интуитив – България се проведе и няколкодневният менторски клас с водещ Гуидо Ведовато от Италия – самоук художник и скулптор, който започва своята артистична кариера на 25 години с първата си самостоятелна изложба през 1986 година. Днес Гуидо Ведовато е творец с успешна художествена кариера и носител на редица международни отличия. Докато твори, той споделя, че обича да слуша филмовата музика на Енио Мориконе.

След София, от 6 август до 13 септември, Международния салон Интуитив – България ще гостува на Градска художествена галерия „Вълчо Вълчев“ в Белоградчик, където се помещава единствената музейна експозиция в страната на международно наив и интуитивно изкуство.