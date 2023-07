Зам.кмета на район "Банкя" д-р Александра Александрова: "По време на "Горещляци" не се пали огън"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със зам.кмета на район "Банкя" д-р Александра Александрова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Днес започват Празници на минералната вода, здравето и дълголетието "ГОРЕШЛЯЦИ" 2023, организирани от Столична община- район "Банкя":

Цялата програма на "ГОРЕШЛЯЦИ" ще откриете тук

11 ЮЛИ (ВТОРНИК)

„Картини от Майстора“ – концерт на Квинтет „Сезони“

Парк „Ротонда“ | 19:00

12 ЮЛИ (СРЯДА)

Традиционна среща на кмета на Банкя с дълголетниците

Хотел „Жеравна“ – 11:00

13 ЮЛИ (ЧЕТВЪРТЪК)

ДАРА ЕКИМОВА, TORINO & PASHATA

Подгряващ изпълнител: VALL

Парк „Ротонда“ | 19:00

14 ЮЛИ (ПЕТЪК)

ПОЛИ ПАСКОВА

ТК „Пъстра китка“, ТК „Пендари“, ФА „Банкя“

Парк „Ротонда“ | 19:00

Алея на занаятите

10:00 – 18:00 | Пешеходна зона

15 ЮЛИ (СЪБОТА)

9:00 – Света литургия и курбан, храм „Св. Кирик и Юлита“

Школа за искуства “ESSENCE”, ТК „Пъстра китка“

Парк „Кестените“ | 11:00

XIV Авторетро парад с БАК „Ретро“

С. Иваняне, начало на шествието | 16:00

Парк „Кестените“ и Централна минерална баня| 17:00

ТОНИ ДИМИТРОВА И БРАТЯ АРГИРОВИ

Джаз Формация „София“ и Highlight Singing Academy

Парк „Ротонда“ | 19:00

16 ЮЛИ (НЕДЕЛЯ)

XIV Пленер на художниците, свързани с Банкя (съвместно с Галерия „Тандра“)

Музикална програма с Център за изкуство „Зорница“

Пазар на производителя

Парк „Кестените“ | 11:00

„ПРОВИНЦИАЛНИ ИСТОРИИ“ ПО ЧУДОМИР

Моноспектакъл на Иванка Шекерова

Огнено шоу на ТС „Смехурко“

Парк „Ротонда“ | 19:00

Събитието е част от Календара с културните събития на Столична община за 2023 г.