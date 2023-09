Големият Стефан Попов влиза в образа на Щастливеца в Театър-лаборатория "Алма Алтер"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с театралния и киноактьор Стефан Попов и актрисата от трупата на "Алма Алтер" Мариела Димитрова, разположено в звуковия файл!

Годината, в която честваме 160 години от раждането на Щастливеца на България - Алеко Константинов и 75 години от раждането на големия български актьор - Стефан Попов, ще отбележим с премиерата на неговия авторски спектакъл “Щастливеца”. Със специалното участие на Стефан Попов. Първата постановка ще се играе на 30 септември от 19.30ч. в Ректората на Софийския университет. Входът е свободен!

Един живот, приличащ на виртуозно кабаре, но оказващ се истински, жив, пълноценен. Този живот е преживян от нашия велик писател и поет Алеко Константинов. Преживял и ни оставил живи спомени за него, за да не забравяме майката природа, да не забравяме родната реч, да не забравяме човечността, с която човек е надарен, за разлика от всички други живи същества. Алеко… Алеко…той може да е много високо и много далеко, но ние ще вървим след него, ще го следваме и ще бъдем негови верни съпътници.

Едно пътешествие до същността на живота до пъстротата му, до живота, отворен за всички и завинаги. Една лично-колективна и колективно-лична свобода. Българите трябва да бъдат свободни, казва Алеко. Българите трябва да излязат от България и да пътуват, да виждат, да гледат и всички, които са видели онези прекрасни неща навън да се върнат и да разказват, защото ние сме забравили своите скъпоценни житейски мигове и ритуали.

Ние трябва да бъдем това, което сме наистина - Европейци!

Режисьор: Николай Георгиев

Хореограф: Петя Йосифова - Хънкинс

Музика на живо: Георги Арсов- китара,

Жулиян Желязков-пиано,

Андриян Асенов - кахон.

С участието на четири майсторски подготвени млади актриси.

Проектът се осъществява с подкрепата на Министерство на културата, Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет, Европейски корпус за солидарност.